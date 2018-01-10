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Инцидент в Индии наглядно объяснил, почему РКН выступает против биоидентификации детей
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    Инцидент в Индии наглядно объяснил, почему РКН выступает против биоидентификации детей

    17:56  10 Января 2018  /обновлено: 18:37  10 Января 2018
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    РКН на страже безопасности: ведомство выступило против биоидентификации детей

    Индийские журналисты из издания The Tribune в ходе своего расследования смогли получить доступ к биометрическим данным миллионов своих сограждан. Всего за 8 долларов они приобрели у неизвестного продавца в WatsApp логин и пароль для входа на сайт Агентства Индии по уникальной идентификации (UIDAI), где содержатся данные миллионов людей.

    Система UIDAI закрепляет за каждым индийцем уникальный идентификатор под названием Aadhaar. К нему привязаны имена, фамилии, адреса, телефонные номера и банковские данные физических лиц, а также их биометрические параметры — отпечатки пальцев и сканы радужной оболочки глаза.

    Таким образом, журналисты смогли завладеть полной информацией о своих согражданах, включая даже самые личные данные.

    Роскомнадзор, регулятор, осуществляющий надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций неоднократно привлекал внимание общественности к этой проблеме. Так, например, глава ведомства Александр Жаров выступал за запрет биоидентификации детей и выражал обеспокоенность по поводу проекта Сбербанка «Ладошки» по идентификации российских школьников. Позиция РКН такова — биометрические данные россиян должны быть защищены, а их бесконтрольное распространение, а тем более кража — недопустимы.

    Председатель Некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что произошеднее в Индии — это очень опасный прецедент, и разделил точку зрения Роскомнадзора в той части, что свободное распространение биометрических данных чрезвычайно опасно.

    «Получить всего за 8 долларов такой объем данных — это просто ужасный случай. Да, практика действительно показывает, что информацию можно добыть, купить, украсть и так далее, но мне с трудом верится, что столько данных было куплено всего за 8 долларов. Если же это правда, то это настоящий шок. Индийским властям стоит крепко задуматься об этом случае, потому что технологический прогресс за последние годы значительно ускорился — многие банки идентифицируют своих клиентов с помощью отпечатков пальцев, сканов радужки глаза и ДНК», — объясняет эксперт.

    РКН на страже безопасности: ведомство выступило против биоидентификации детей

    Александр Бражников подчеркнул, что в Индии сложилась уникальная ситуация: биометрические данные, которые, казалось бы, невозможно украсть, оказались в чужих руках.

    Также эксперт указал на то, что утечка биометрической информации о человеке может сделать бесполезными даже самые современные и надежные системы защиты. И миллионы долларов, потраченные на создание надежной защиты, фактически вылетят в трубу.

    «Пока что подобных фактов в России не было. Пока биометрические данные не используются активно в быту, они никому не нужны. Но как только подобные технологии начинают внедряться, возникает и спрос на информацию о человеке, появляются желающие украсть биометрические данные», — продолжает Бражников.

    Он особо отметил, что Россия вошла в число прогрессивных стран, которые стараются обезопасить своих граждан и информацию о них: в РФ действуют несколько законов, направленных на защиту персональных данных.

    «В Индии государство не защищает своих граждан, в этом отношении у нас все значительно лучше. Тревожный звоночек уже прозвучал, и я думаю, российские компетентные органы сделают из этого необходимые выводы», — подытожил Александр Бражников.

    Стоит напомнить, что РКН также высказывался против сбора данных пользователей, которые аккумулируются в результате работы гаджетов, оснащенных функцией сканирования отпечатков пальцев или лица. Также в ведомстве предостерегают от размещения чрезмерного количества информации о себе в Сети.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роскомнадзор #ркн #информационная безопасность #биометрические данные
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