Инцидент в Индии наглядно объяснил, почему РКН выступает против биоидентификации детей

Индийские журналисты из издания The Tribune в ходе своего расследования смогли получить доступ к биометрическим данным миллионов своих сограждан. Всего за 8 долларов они приобрели у неизвестного продавца в WatsApp логин и пароль для входа на сайт Агентства Индии по уникальной идентификации (UIDAI), где содержатся данные миллионов людей.

Система UIDAI закрепляет за каждым индийцем уникальный идентификатор под названием Aadhaar. К нему привязаны имена, фамилии, адреса, телефонные номера и банковские данные физических лиц, а также их биометрические параметры — отпечатки пальцев и сканы радужной оболочки глаза.

Таким образом, журналисты смогли завладеть полной информацией о своих согражданах, включая даже самые личные данные.

Роскомнадзор, регулятор, осуществляющий надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций неоднократно привлекал внимание общественности к этой проблеме. Так, например, глава ведомства Александр Жаров выступал за запрет биоидентификации детей и выражал обеспокоенность по поводу проекта Сбербанка «Ладошки» по идентификации российских школьников. Позиция РКН такова — биометрические данные россиян должны быть защищены, а их бесконтрольное распространение, а тем более кража — недопустимы.

Председатель Некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что произошеднее в Индии — это очень опасный прецедент, и разделил точку зрения Роскомнадзора в той части, что свободное распространение биометрических данных чрезвычайно опасно.

«Получить всего за 8 долларов такой объем данных — это просто ужасный случай. Да, практика действительно показывает, что информацию можно добыть, купить, украсть и так далее, но мне с трудом верится, что столько данных было куплено всего за 8 долларов. Если же это правда, то это настоящий шок. Индийским властям стоит крепко задуматься об этом случае, потому что технологический прогресс за последние годы значительно ускорился — многие банки идентифицируют своих клиентов с помощью отпечатков пальцев, сканов радужки глаза и ДНК», — объясняет эксперт.

Александр Бражников подчеркнул, что в Индии сложилась уникальная ситуация: биометрические данные, которые, казалось бы, невозможно украсть, оказались в чужих руках.

Также эксперт указал на то, что утечка биометрической информации о человеке может сделать бесполезными даже самые современные и надежные системы защиты. И миллионы долларов, потраченные на создание надежной защиты, фактически вылетят в трубу.

«Пока что подобных фактов в России не было. Пока биометрические данные не используются активно в быту, они никому не нужны. Но как только подобные технологии начинают внедряться, возникает и спрос на информацию о человеке, появляются желающие украсть биометрические данные», — продолжает Бражников.

Он особо отметил, что Россия вошла в число прогрессивных стран, которые стараются обезопасить своих граждан и информацию о них: в РФ действуют несколько законов, направленных на защиту персональных данных.

«В Индии государство не защищает своих граждан, в этом отношении у нас все значительно лучше. Тревожный звоночек уже прозвучал, и я думаю, российские компетентные органы сделают из этого необходимые выводы», — подытожил Александр Бражников.

Стоит напомнить, что РКН также высказывался против сбора данных пользователей, которые аккумулируются в результате работы гаджетов, оснащенных функцией сканирования отпечатков пальцев или лица. Также в ведомстве предостерегают от размещения чрезмерного количества информации о себе в Сети.