Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

Киев, 10 января. Более трехсот человек, представителей азербайджанской диаспоры Украины, собрались около здания республиканского МВД в Киеве, чтобы выразить свое возмущение бездействием правоохранительных органов страны. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прибыл на улицу Академика Богомольца к дому 10, где размещается здание МВД Украины, и лично выслушал возмущенных до предела людей.

«Азербайджанцев грабят, убивают, отжимают наш бизнес, а полиция не вмешивается. Нас атакуют люди в военной форме, называющие себя украинскими добровольцами, но это фашисты, а не добровольцы. Натуральные фашисты, которые ненавидят нас в том числе из-за нашей национальности, и которым нужны наши деньги», - рассказал корреспонденту Эльдар Касумов, представитель Конгресса азербайджанцев на Украине.





Участники акции держали плакаты такого содержания: «90-е возвращаются!», «Аваков, открой глаза!», «Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно!», «Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни!», «Что сделало МВД за два года?», «Мы хотим жить спокойно!», «Арсен, убери своих фашистов!» и другие.

«Криминалитет стучится в дверь соседа, и если мы не соберемся вместе, можем быть следующими. Мы против бандитизма в Украине. А бандитизм присутствует. Неприятно об этом говорить, но в Украину возвращаются 90-е годы. За последние три года было похищено 24 этнических азербайджанцев, в Украине участились случаи убийства, краж азербайджанцев, нападений на их бизнес-объекты, не только в Киеве, но и по всей стране. Это вызывает большое беспокойство среди наших сограждан. Многие семьи до сих пор не располагают информацией о пропавших родственниках, преступники не выявлены и не понесли наказания. Месяц назад, был похищен гражданин Украины, этнический азербайджанец, предприниматель. Его семья до сих пор ничего не знает - где он? И что делает следствие? И делает ли вообще? Мы требуем от МВС (МВД) и господина Авакова защиты своих конституционных прав, раскрытие преступлений и активной борьбы с бандитизмом в Украине», - заявил корреспонденту ФАН другой предприниматель, отказавшийся представляться из соображений безопасности.

Примечательно, что азербайджанские предприниматели считают Арсена Авакова лично виновным в разгуле бандитизма, при этом упоминаются этнические мотивы расправ с азербайджанцами.

«Нас прессуют бандиты, нас прессуют военные, и даже полиция не помогает, а тоже вымогает каждую копейку! Нам это надоело! Коррупции после Майдана стало больше, а не меньше. Мы не будем больше это терпеть, если нас не услышат, мы соберем еще больше людей», - заявили протестующие.

Они также выдвинули ультиматум с требованием в течении недели вернуть всех похищенных силовиками и бандитами азербайджанцев – это более двадцати человек. В противном случае предприниматели обещают атаковать полицейские участки и базы украинских националистов.

Активисты сообщили корреспонденту ФАН, что к аналогичным акциям готовы тысячи граждан других национальностей – казахи, греки, венгры и другие. У них, как подчеркивается, ситуация с бизнесом не лучше, а виноватыми в разгуле коррупции, рейдерства и вымогательства называют Арсена Авакова и его националистические формирования, которые живут за счет рэкета торговцев и строителей.

Напомним, Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, занимает 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием свыше 100 млн долларов и является неформальным лидером националистических формирований «Азов» и «Национальный корпус». До декабря 2012 года находился в эмиграции в Италии из-за уголовного преследования на Украине.