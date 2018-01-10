Москва, 10 января. Конгресс сирийского национального диалога, который должен состояться в Сочи в конце текущего месяца, создаст все условия для успешного завершения межсирийских переговоров в Женеве. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы убеждены, недавно говорили об этом в Москве со Стаффаном де Мистурой, которого мы принимали вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи сможет действительно создать условия для успешного проведения женевских переговоров», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что успех переговоров в Швейцарии также зависит и от готовности сирийской оппозиции вести продуктивный диалог. По мнению Лаврова, представителям оппозиции пора перестать ставить предварительные условия, например, смену режима в Сирии. Силам же, которые оппозицию контролируют, Лавров порекомендовал «воспитать» оппозиционеров.

Отметим, 10 января Лавров провел встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Зарифом.

Напомним, Конгресс национального сирийского диалога состоится в Сочи 29-30 января.