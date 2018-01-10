«Был открытым, светлым человеком»: Путин выразил соболезнования родным Державина

Москва, 10 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким знаменитого российского актера Михаила Державина, который скончался на 82-м году жизни. Об этом проинформировала в среду пресс-служба Кремля.

«Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, кончина Державина является невосполнимой потерей для всей российской культуры.

«Примите мои искренние соболезнования, слова поддержки и участия», — добавил Путин.

Напомним, ранее министр культуры России Владимир Мединский указал на то, что Михаил Державин сочетал в себе редкое обаяние, уникальное чувство юмора и профессиональное мастерство.