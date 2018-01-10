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Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по Дамаску: кто пытается столкнуть САР, Тель-Авив и Иран
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    Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по Дамаску: кто пытается столкнуть САР, Тель-Авив и Иран

    17:24  10 Января 2018  /обновлено: 17:24  10 Января 2018
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    ВВС Израиля

    Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по объектам Сирийской арабской армии (САА). Воздушные силы провели бомбардировку военной базы войск САР в районе поселения Аль-Катифа, расположенного в 13 километрах к востоку от Дамаска. Как заявили в командовании САА, один из израильских самолетов был подбит средствами ПВО. Чуть позже по позициям правительственных сил также были выпущены несколько ракет класса «земля-земля».

    По данным сирийского военного ведомства, объектам САА был нанесен значительный ущерб. Представители командования связывают данные израильские атаки с попыткой поднять боевой дух в рядах исламистов, которые потерпели неудачу в боях с правительственными силами на окраине населенного пункта Хараста в Восточной Гуте. Официальный Тель-Авив пока никак не ответил на обвинения Дамаска, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал интересное заявление в ходе встречи с послами стран НАТО в Иерусалиме.

    Он обвинил Иран, выступающий на стороне правительства Башара Асада, в намерении разместить на территории Сирии до 100 тысяч шиитских бойцов. По мнению Нетаньяху, необходимость противостояния этим проасадовским подразделениям может привести к появлению «сына «Исламского государства»1 или же «внука «Аль-Каиды»1 (обе группировки запрещены в РФ) в арабской республике.

    Биньямин Нетаньяху

    Несмотря на опасения официального Тель-Авива, связанные с созданием Тегераном шиитского коридора на юге САР, удары израильские силы наносят не только по союзным Дамаску шиитским отрядам, но и по объектам правительственной армии. Причем количество подобных инцидентов, произошедших за время сирийского кризиса, уже приближается к сотне.

    Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин, считает, что новая волна эскалации конфликта между Сирией и Израилем, вызвана тем, что Тель-Авив, обуреваемый внутренними и внешними проблемами, в настоящее время находится в крайне напряженном состоянии. В комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) он также выразил мнение, что ситуация в этой стране близка к кризису.

    «Отношения Израиля и САР сложно назвать благоприятными. Мы помним и о войнах, и о захваченных Тель-Авивом Голанских высотах, вопрос относительно которых до сих пор открыт. При этом довольно остро также стоит вопрос между Израилем и Ираном. Потому эти обстрелы можно считать рефлексией тех фундаментальных противоречий, которые заложены между этими странами. Заявление Нетаньяху о том, что шиитские формирования ведут к развязыванию нового вооруженного конфликта на сирийской земле, — это как раз и есть ярко выраженная характеристика неоднозначного противостояния Тегерана и Тель-Авива», — отметил наш собеседник.

    Голанские высоты

    Он также добавил, что Соединенные Штаты между тем как всегда не остались в стороне и не упустили очередной возможности сыграть на противоречиях ближневосточных государств. Так, решение президента США о статусе города Иерусалим еще больше дестабилизировало обстановку в регионе.

    «Естественно, что ситуацию также подогрело высказывание Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о переносе американской дипломатической миссии в этот город. Это, конечно, вызвало большое недовольство со стороны арабских государств. На фоне такой далеко не благоприятной для мирного разрешения обстановки это высказывание лидера Штатов  только больше усугубило отношения между Тель-Авивом и Дамаском, а также Тель-Авивом и Тегераном», — заметил Андрей Кошкин.

    Дональд Трамп

    Однако недавние действия Израиля — это не только реакция на текущие события. По его мнению, бомбардировки вооруженных сил Израиля преследуют две основные цели:

    «Удары Израиля носят комплексный характер. С одной стороны они работают на устрашение правительства Сирии, с тем, чтобы правительственная армия САР, получив боевой опыт, никогда не решилась бы развязывать новое противостояние с Тель-Авивом. Другая цель — превентивная: израильские силы нередко бомбят «Хезболлу», которая является их главным врагом и при этом одновременно — союзником для официального Дамаска, так как она оказывала помощь правительственным войскам САР в борьбе с террористами».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #дональд трамп #сша #сирия #иг #дамаск #игил #башар асад #израиль #иран #биньямин нетаньяху #восточная гута #иерусалим #хараста
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