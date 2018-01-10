В Госдуме предложили сменить адрес посольства США в Москве

Москва, 10 января. В Государственной думе предложили поменять почтовый адрес посольства США в России на Североамериканский тупик, дом номер 1. Соответствующую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

«Нужно назвать этот проезд «Североамериканский тупик» в честь навязчивой внешней политики США, и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1», — отметил депутат.

Как сообщили в среду в пресс-службе депутата, инициатива парламентария обусловлена решением в США переименовать площадь перед посольством РФ в Вашингтоне в честь политика Бориса Немцова.

Отметим, что посольство США расположено в Москве по адресу Большой Девятинский переулок 8.

Напомним, накануне городской совет Вашингтона одобрил законопроект о переименовании площади, на которой находится посольство России, в площадь Немцова.