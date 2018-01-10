Сирия: боевики обстреляли жилой квартал города Даръа

Даръа, 10 января. Боевики «умеренной» оппозиции нарушили режим перемирия и обстреляли жилой квартал административного центра провинции.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что вооруженные боевики, контролирующие ряд районов провинции Даръа, произвели не менее трех пусков ракет по жилому кварталу Ас-Сэль. По предварительным данным исламистами применялись реактивные системы залпового огня.

В результате обстрела жилому массиву населенного пункта был причинен значительный материальный ущерб. На данный момент сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что «умеренные» боевики регулярно нарушают соглашение о деэскалации в провинции Даръа. 18 декабря 2017 года в результате обстрела спортивного учреждения, расположенного в квартале Аль-Кашеф, ранения получили семь человек, включая четверых детей