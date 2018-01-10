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Выборы-2018: ЦИК РФ не признает подписи в поддержку кандидатов, собранные членами избиркомов
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    Выборы-2018: ЦИК РФ не признает подписи в поддержку кандидатов, собранные членами избиркомов

    16:59  10 Января 2018  /обновлено: 16:59  10 Января 2018
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    Выборы-2018: ЦИК РФ не признает подписи в поддержку кандидатов, собранные членами избиркомов

    Москва, 10 января. Центризбирком России заявил, что не станет принимать подписи в поддержку того или иного кандидата в президенты, собранные членами избирательных комиссий. Об этом в среду заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

    «Если будет установлено, что подписи собираются кем-либо из членов избирательных комиссий, то эти подписи, конечно, не могут быть и никогда не будут признаны соответствующими нормам закона, не будут признаны действительными», — отметил он.

    По словам главы ЦИК Эллы Памфиловы, если подобные случаи будут выявлены, члены избиркома лишатся работы.

    Напомним, что президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания стартовала в декабре прошлого года. Каждый кандидат от непарламентской партии должен будет собрать не менее 100 тыс. подписей в свою поддержку, при этом на каждый регион должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцам нужно будет собрать минимум 300 тыс. подписей из расчета — не более 7,5 тыс. подписей на регион.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #цик #выборы-2018 #кандидаты #подписи
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