В ДНР опасаются диверсий: на учениях ВСУ в Донбассе замечены комплексы «Бук»

Донецк, 10 января. ВСУ испытали под Донецком зенитные ракетные комплексы «Бук-М1», которые способны сбивать воздушные цели, находящиеся на высоте до 18 километров. Об учениях с использованием комплексов рассказал замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В зоне ответственности 30 отдельной механизированной бригады, в районе села Красное к западу от Донецка, четыре ЗРК «Бук-М1» ВСУ провели комплексную тренировку», — приводит заявление Басурина Донецкое агентство новостей.

Он отметил, что данные разведки ДНР свидетельствуют о том, что ВСУ занимаются рассредоточением средств ПВО по районам боевого предназначения.

Басурин подчеркнул, что украинские военнослужащие, используя ракетные комплексы, провели учения по поиску, обнаружению, захвату, сопровождению воздушных целей и их учебному обстрелу. Басурин также отметил, что в командовании ДНР полагают, что ВСУ намерены использовать «Бук» для диверсии — с его помощью украинские военные планируют поразить американский БПЛА и возложить вину на инцидент на военных ДНР.

В то же время замкомандующего напомнил, что на вооружении ВС ДНР нет средств ПВО, которые могли бы сбить летательные аппараты на значительных высотах.