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Российские ученые открыли новый вид динозавров
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    Российские ученые открыли новый вид динозавров

    17:04  10 Января 2018  /обновлено: 17:17  10 Января 2018
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    Российские ученые открыли новый вид динозавров

    Санкт-Петербург, 10 января. Российские ученые обнаружили в Кемеровской области останки нового вида гигантских травоядных динозавров, которые обитали на территории современной Сибири около 120 миллионов лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

    Открытие было сделано исследователями из СПбГУ и Томского государственного университета. Новый вид динозавров получил название Sibirotitan astrosacralis (сибиротитан звезднокрестцовый). Сибиротитан относится к отряду зауроподов, которые являются самыми крупными представителями травоядных ящеров.

    Российские ученые открыли новый вид динозавров

    Останки динозавра были найдены в 2008 году в Кемеровской области. В ходе изучения останков ученые обнаружили пять крестцовых позвонков, крестцовых ребер, расположенных в форме звезды. К настоящему моменту известно всего два вида этих ящеров, останки которых были найдены на территории России, что делает кости сибиротитана крайне редкой и уникальной находкой. По данным ученых, сибиротитан мог весить порядка 50 тонн, а его длина достигала 20 метров.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #ученые #санкт-петербург #спбгу #динозавр #сибиротитан
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