Госдума обяжет указывать статус СМИ-иноагента при перепечатке в Facebook

Москва, 10 января. Перепечатки материалов СМИ-иноагентов в Facebook и других социальных сетях должны обозначаться специальной маркировкой. Об этом в среду заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Везде, обязательно указывать. Мы же сейчас везде пишем: «ИГИЛ1 — запрещенная в России террористическая группировка». По идее, так же честно писать: «По информации, которая исходит от СМИ-иноагента», — отметил он.

По словам депутата, те же правила должны распространяться и на информационные агентства. Если пресса ссылается на СМИ-иноагента, это должно быть указано.

Напомним, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами. Это стало ответом на действующий в США аналогичный закон, под действие которого попал российский телеканал RT, а также партнер радиостанции Sputnik.



1 Организация запрещена на территории РФ.