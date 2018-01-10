Россияне осадили польского политолога, пообещавшего им пальмовый сыр и колбасу из туалетной бумаги

Конфликт с польским политологом и публицистом Якубом Корейбой произошел в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, когда гости студии обсуждали намерение администрации президента США Дональда Трампа создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России.

Политолог Геворг Мирзаян сказал, что заниматься ядерными угрозами в адрес страны, против которой уже введены санкции и идет недружественная политика по всем направлениям, не очень дальновидно, когда его перебил Якуб Корейба.

«Хватит спекулировать! Кто вам угрожает, опять паранойя? — закричал поляк в микрофон.

Ведущие программы попытались ему объяснить, что это информация, опубликованная в уважаемой газете The Guardian, которая цитирует бывшего старшего директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

«Вот когда президент США выйдет и будет вам угрожать, тогда будет материал для разговора. А пока можете не бояться и спокойно заниматься другими делами. Тем более что на гонку вооружений, на ответ США, у вас все равно денег нет», — не унимался Корейба.

«Дайте ему успокоительное, пожалуйста, двойную дозу», – попросил ведущих Геворг Мирзаян.

«А вам не кажется, что отвечать ядерной угрозой на неядерную — не очень прилично?» — поинтересовалась Екатерина Стриженова.

«А вы не давайте поводов, вам не будут отвечать», — ответил Якуб Корейба.

«Но ведь на месте того, на кого будет направлено это оружие, может оказаться и ваша страна. Поэтому задавать вопросы мы имеем право, если это появляется в информационном пространстве. А если вы считаете, что все это ерунда, можете не приходить к нам на передачу», — сказала ведущая программы.

Американский журналист Майкл Бом попытался ее успокоить, заявив, что для Вашингтона ядерное оружие после Хирасимы и Нагасаки — это «гарантированное оружие сдерживания». Но ему возразил международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Сергей Строкань, который уверен, что информация, появившаяся в The Guardian, — это подготовка к обновлению американской ядерной доктрины, которое Пентагон представит 18 января, а его цель — втянуть Россию в дорогостоящую гонку вооружений.

«Я спешу вас утешить, на вас никто и никогда не нападет», — продолжил свою линию Якуб Корейба.

«Якуб, наличие ядерного оружия и равный баланс сил гарантируют нам отсутствие ядерной войны, понимаешь? Дисбаланс ядерных сил может привести к ядерной войне. Поэтому мы вынуждены отвечать», — ответил поляку ведущий программы Анатолий Кузичев.

«Тогда будете кушать пальмовый сыр и колбасу из туалетной бумаги», — заявил вдруг гость из Польши, удививший всех своей непоследовательностью, когда после слов о том, что на Россию никто не собирается нападать, он заметил, что «США опередили Россию на два или три поколения вооружения».

«Вы говорите, что Америка ушла далеко вперед, а у нас нет денег. А вы сами от кого защищаетесь, против кого ПРО США в Польше?» — спросила Екатерина Стриженова.

«От любой потенциальной угрозы», — ответил поляк.