Переход венесуэльского защитника обошелся «Анжи» в 1 млн евро

Москва, 10 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, трансфер защитника сборной Венесуэлы Джона Чансельора обошелся футбольному клубу из Махачкалы «Анжи» в один миллион евро.

Эта сумма включает оплату посреднических услуг, подписных бонусов, трансферной стоимости и возможные бонусы для эквадорского «Дельфина», которому ранее принадлежал футболист.

Ранее было объявлено, что Чансельор подписал с «Анжи» контракт на 2,5 года. На клубном уровне в текущем сезоне футболист отыграл 38 матчей и забил 3 мяча.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что московский «Локомотив» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Спарты» Михала Сачека.