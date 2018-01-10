Выборы-2018: директор Тверского вагоностроительного завода стал первым доверенным лицом Путина

Тверь, 10 января. Действующий глава государства Владимир Путин, который планирует принять участие в президентских выборах-2018, согласился сделать генерального директора предприятия «Тверской вагоностроительный завод» Андрея Соловья своим первым доверенным лицом.

В среду российский лидер встретился с работниками завода. Путин положительно оценил просьбу Соловья и отметил тот факт, что она стала для него полной неожиданностью.

«Руководитель такого успешного предприятия, которое прошло через сложные периоды своего развития... Все подняли и какие продукты выдаете красивые, востребованные внутри страны», — похвалил работу гендиректора президент Российской Федерации.

Директор тверского вагонзавода Соловей попросил Путина назначить его доверенным лицом в избирательной кампании.

- Для меня это неожиданность, - ответил Путин, но назначил.

Первое доверенное лицо-2018 pic.twitter.com/ekqLrV2VkK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 10, 2018

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин в среду планирует посетить свой предвыборный штаб.

Владимир Путин. Биография