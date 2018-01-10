СК РФ задержал организатора нападения на фельдъегерей в Подмосковье

Москва, 10 января. Следователям удалось задержать организатора нападения на сотрудников фельдъегерской службы, которое было совершено в Московской области в сентябре 2016 года.

«Обвиняемый задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала журналистам представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Евгения Кирюшина, передает ТАСС.

Напомним, накануне правоохранительными органами Москвы был задержан один из участников «гонок на Gelandewagen» с сыном топ-менеджера компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова в мае 2016 года.