Осужденный за изнасилование Шурыгиной рассказал парням, как избежать такой судьбы

Ульяновск, 10 января. Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов дал совет всем молодым людям, которые рискуют оказаться в его ситуации.

Осужденного за изнасилование Шурыгиной выпустили на свободу по УДО в среду, 10 января, в семь утра. Журналисты РЕН ТВ поинтересовались у молодого человека, какой совет он может дать другим молодым людям, которые ходят на вечеринки, где могут оказаться несовершеннолетние девушки. Молодой человек рассказал, как избежать такой судьбы.

«Получше, прежде всего, надо смотреть за своим окружением, — заметил Семенов. — Самим включать голову».

21-летний Семенов был осужден после обвинения в изнасиловании 17-летней Шурыгиной в коттедже. Молодой человек в свою очередь утверждал, что секс был по обоюдному согласию, и он не знал, сколько ей лет. Жители Ульяновска и других регионов России собирали подписи с требованием освободить его.