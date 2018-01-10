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Новости Сирии
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Эрдоган хочет больше власти в Сирии — эксперт о вызове в Анкару послов России и Ирана
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    Эрдоган хочет больше власти в Сирии — эксперт о вызове в Анкару послов России и Ирана

    16:39  10 Января 2018  /обновлено: 16:39  10 Января 2018
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    Реджеп Эрдоган

    Российская Федерация и Иран должны сделать все необходимое для предотвращения нарушения режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    Реджеп Эрдоган хочет больше власти в Сирии, он намерен контролировать северную провинцию, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    «Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран — гарантов перемирия и остановить (нарушения — прим. ред.) со стороны режима. По этой причине вчера были переданы наши опасения представителям России и Ирана», — подчеркнул турецкий дипломат.

    Кроме того, Чавушоглу также предположил, что правительственные силы Сирии продвигаются на приграничной с Идлибом территории при поддержке России и Ирана. А это, напомним, зона ответственности Анкары.

    Провинция Идлиб

    «Необходимо учитывать, что Турция — это довольно сложный партнер в ближневосточном регионе. Мы более четырех веков взаимодействуем, но и у нас бывают разногласия — тут стоит вспомнить уничтожение нашего бомбардировщика Су-24 турецким истребителем. Тогда проблему удалось решить благодаря действиям нашего президента и целого полка лучших дипломатов России. В итоге мы смогли перевернуть опасную страницу и перейти к довольно теплым отношениям. Но с другой стороны, Реджеп Эрдоган высказывает порой диаметрально противоположные суждения: например он предлагал России и США уйти из Сирии, чтобы там осталась только Турция», — поясняет ситуацию военный аналитик.

    Примечательно, по словам собеседника ФАН — провинция Идлиб является болевой точкой для всей Сирийской арабской республики, так как там сосредоточено огромное количество различных оппозиционных банд и группировок, с которыми сейчас ведется огромная политическая и дипломатическая работа.

    Армия Турции

    «Идлиб — это северная часть Сирии и одновременно зона интересов Турции, поэтому Анкара считает, что именно она должна наводить там порядок и выстраивать отношения так, как считает нужным. Не стоит забывать и о том, что в этой провинции образовался целый анклав оппозиционных сил, среди которой банды, ранее поддерживаемые Анкарой.  Так что неоднозначная ситуация в провинции и весь клубок политических противоречий Турция хотела бы оседлать в качестве доминирующей стороны. Реджеп Эрдоган хочет больше власти в Сирии, он намерен контролировать северную провинцию», — заключил Кошкин.

    Напомним, в минувший вторник МИД Турции были вызваны послы Москвы и Тегерана из-за нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб». В тот же день Чавушоглу сообщал, что войска Дамаска наносят удары по бойцам так называемой оппозиции в районе провинции Идлиб «под предлогом борьбы с террористами».

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #дамаск #москва #эрдоган #иран #тегеран #идлиб
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