Хакеры узнали цели Макларена в кампании против России

Москва, 10 января. Доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена изначально преследовал цель отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане.

В это убежден бывший директор по юридическим вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говард Стапп, который изложил свои доводы в письме коллегам. Письмо, которое было адресовано гендиректору МОК Кристофу де Кепперу, директору МОК по коммуникациям Марку Адамсу и директору медицинского департамента МОК Ричарду Баджетту, публикует хакерская группа Fancy Bears.

«Такое ощущение, что первая часть доклада Макларена имела целью привести к отстранению сборной России от Игр в Рио, а вторая часть — к отстранению от Игр в Пхёнчхане. Но никак не к разбирательству с делами спортсменов на индивидуальной основе», — пишет Стапп в письме.

По мнению бывшего спортивного функционера, Макларену следовало хорошо подумать, прежде чем делать доклад достоянием общественности. Теперь, когда скандал уже разразился, МОК и олимпийское движение в целом находится в очень сложной ситуации.

Хакеры утверждают, что допинговый скандал также должен был привести к перестановкам в олимпийском движении. Таким образом, уверены в Fancy Bears, американцы и канадцы пытались занять высокие посты, выведя из руководства представителей европейских стран и лишив их доступа к спортивным фондам.

Напомним, что во время Олимпиады-2016 в Рио лишь часть российских спортсменов были допущены до соревнований, а во время Олимпиады-2018 в Пхёнчане россияне смогут выступить лишь как «атлеты из России».