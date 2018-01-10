Путин: Сэкономленные на уплате НДС средства должны пойти на обновление подвижного состава
Тверская область, 10 января. Все средства, сэкономленные на уплате налога на добавленную стоимость (НДС) для перевозок дальнего следования, должны пойти на обновление подвижного состава. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который посетил предприятие «Тверской вагоностроительный завод».
Глава государства напомнил о том, что в начале 2017 года произошло обнуление НДС на пассажирские железнодорожные перевозки. Данная мера действует до 1 января 2030 года.
«Это позволило сразу же грузовой компании осуществлять дополнительные закупки, в следующем году свыше 500, к 600 вагонам должны выйти... Эти средства, которые высвобождаются для перевозчика, они должны быть направлены на приобретение подвижного состава и на его обновление», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, в конце 2017 года президент России Владимир Владимирович Путин предложил внести изменения в налоговую систему страны.