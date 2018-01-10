Выборы-2018: «Голос» следит за сбором подписей в поддержку кандидатов в президенты РФ

Москва, 10 января. Российская общественная организация «Голос» следит за процедурой сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты РФ, а также фиксирует отдельные сигналы о возможных нарушениях при сборе подписей. Об этом заявил сопредседатель организации Григорий Мельконьянц.

«Есть отдельные сообщения о возможных нарушениях при процедуре сбора подписей. Например, на рабочих местах запрещено собирать, а один из кандидатов, судя по размещенным материалам, фотографиям, собирает подписи на рабочих местах», — сказал Мельконьянц в комментарии РИА Новости.

Такой инцидент был зафиксирован в материалах «Партии роста», которые размещаются в Сети. В частности, 7 января в микроблоге партии в Twitter было размещено фото с твитом «сейчас на рынке Маркина идет сбор подписей в поддержку Титова Б.Ю. кандидата в президенты РФ».

Мельконьянц также добавил, что есть сообщения о том, что среди сборщиков подписей якобы есть члены избирательных комиссий, которые не имеют права заниматься сбором подписей, однако подобные случаи носят единичный характер.