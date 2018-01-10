Росстат озвучил итоговые данные по инфляции в 2017 году

Москва, 10 января. В декабре 2017 года цены в России выросли на 0,4%, в целом инфляция составила 2,5%, сообщает Росстат.

В материалах Росстата сообщается, что в декабре 2017 года цены на непродовольственные товары выросли на 2,8%, на продовольственные — на 1,1%. 4,4% составил рост цен на услуги.

26 декабря президент России Владимир Путин отметил, что работа Центрального Банка России и экономического блока кабмина помогли добиться минимальной в истории России инфляции. По словам российского лидера, это является хорошей основой для развития экономики.

Напомним, сегодня Владимир Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая 2018 года. Он также отметил, что позитивная динамика экономики РФ сохраняется, дефицит бюджета меньше плановых показателей.



