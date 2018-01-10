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Новости Сирии
Дамаск имеет право на уничтожение всех бандформирований в стране — турецкий политик
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    Дамаск имеет право на уничтожение всех бандформирований в стране — турецкий политик

    16:25  10 Января 2018  /обновлено: 16:25  10 Января 2018
    297

    Дамаск имеет право на уничтожение всех бандформирований в стране — турецкий политик

    Анкара, 10 января. Бывший заместитель премьер-министра Турции Абдель-Латиф Шанар заявил, что власти Сирии имеют право ликвидировать все вооруженные группировки в стране до полной победы над терроризмом.

    Во время интервью турецкому телеканалу KTR Шанар отметил, что абсолютно все группировки, воюющие в Сирии, являются «кровавыми бандами». Бывший заместитель турецкого премьеры уточнил, что угрозу представляют не только «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе террористические организации запрещены в России), но  другие группировки, которых на Западе называют «умеренной оппозицией».

    «Я говорю, что все эти группировки, в том числе так называемая «Свободная армия» и их союзники, являются террористами и преступниками, которые хладнокровно убивали детей, женщин и стариков в Сирии и уничтожали сирийские города», — подчеркнул Шанар.

    Политик также указал и на деструктивную роль властей Анкары, которая вооружает, тренирует и перебрасывает боевиков в Сирию. Шанар подчеркнул, что именно через Турцию США и марионеточные правительства Эр-Рияда, Дохи и Абу Даби перебрасывают террористов в САР.

    Дамаск имеет право на уничтожение всех бандформирований в стране — турецкий политик

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #дамаск #боевики #абдель-латиф шанар
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