Сирия: эксперт рассказал ФАН, как сохраняли артефакты Дамаска, Пальмиры и Идлиба

С древних времен Сирия была колыбелью истории, цивилизации и религии. На Средиземноморском побережье в древнейшем городе-государстве Угарит (10-12 км от порта Латакия) при раскопках на холме Рас-Шамра были найдены глиняные таблички с алфавитом. Столица Сирии — Дамаск — считается старейшим населенным городом в мире.

Сегодня это культурное наследие разрушается, превращается в руины, грабится боевиками (как было с Ираком), стирая историю Востока и закапывая память о времени и человеке. Со времени начала войны в Сирии археологические объекты и музеи в различных районах были разграблены контрабандистами и торговцами антиквариатом. Та же участь постигла и сотни церквей и монастырей.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с директором по делам музеев и заместителем главного директора по памятникам и музеям в Сирии Муниром Авадом, который рассказал о попытках спасти сокровища и археологические артефакты, а также о разработке стратегического плана защиты древностей.

По словам собеседника, именно гражданская война стала причиной разрушения культурного наследия Сирии.

«Как все уже знают, кризис в Сирии начался очень быстро, в 2011 году. В некоторых провинциях начались беспорядки, которые начали негативно влиять на археологические объекты. Уже тогда было понятно, что нам не обойтись без повреждений памятников и объектов. Это затрагивает музеи и археологические объекты, а также старинные города, а у нас, как у генерального управления древностей и музеев (DGAM), нет никакого плана для подобных кризисов», — комментирует для ФАН Мунир Авад.

Несмотря на быстро развивающиеся события, было принято решение «эвакуировать» ряд представляющих особую историческую ценность предметов.

«Мы очень быстро отреагировали и начали разрабатывать план. С нашей стороны начались действия на уровне музеев. Мы перевезли большое количество артефактов в безопасные зоны, заранее описав и сфотографировав их, — говорит собеседник ФАН. — Также мы усилили охрану и установили камеры наблюдения в музеях и хранилищах. По всей Сирии, где существуют музеи и артефакты, для укрепления безопасности мы подключили полицию и армию. За 4-5 лет мы полностью перевезли некоторые музеи в безопасные хранилища».

Собеседник отмечает, что соседним странам повезло куда меньше, нежели Сирии.

«Это был очень хороший и успешный опыт для нас, по сравнению с тем, что произошло в соседних странах. Наш опыт признали мировые организации, такие как ЮНЕСКО. Когда мы поняли, что все очень хорошо получается осуществить на одном объекте, мы решили повторить и действовать по тому же плану на других объектах, — продолжает Мунир Авад. — Таким образом, на протяжении 4-5 лет мы смогли сберечь некоторые старинные артефакты».

Однако военное время диктует свои правила, и не все шло так гладко, как хотелось. В частности это касается городов, которые быстро и прочно были заняты террористами.

«Мы не смогли перевезти музей Ракки, на тот момент это было уже невозможно. В результате он был разграблен вооруженными боевиками, которые в то время держали контроль над городом. Склады музея были частично разворованы. Эта участь постигла многие музеи и цитадели, такие как Джабар, а также музеи, находящиеся в районе Мари, — приводит примеры Авад. — Музей Идлиба находится в опасности, он был перевезен частично, но на сегодняшний день мы не располагаем никакой информацией относительно его состояния».

Именно музей Идлиба, как утверждает Мунир Авад, считается одним из важнейших музеев Сирии.

«Музей Идлиба можно отнести к важнейшим музеям страны, так как в нем хранятся важные исторические объекты. Весь мир видел, на какие зверства способны боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). То, что они сделали в городе Пальмира, то, как они разрушали исторический город… Они разрушили знаменитый храм Белла, который был в превосходном состоянии, разрушили храм Баалшамина, затем захоронения и затем Монументальную арку Пальмиры. И все это произошло после того, как ИГ захватили Пальмиру в первый раз, — вспоминает Авад. — После освобождения города при поддержке ВКС РФ мы посетили Пальмиру. При осмотре древнего города мы обнаружили, как искусно проходили сражения с террористами, как ВКС РФ старались не бомбить исторические объекты и обходили их стороной».

Можно с уверенностью сказать, что ущерб, нанесенный террористами ИГ древнему городу, был намного больше, чем причиненный при освобождении, считает собеседник агентства.

«Когда террористы повторно захватили город, Пальмира вновь подверглась разрушению. Был уничтожен Римский театр. Это все, что касается Пальмиры. Теперь перейдем к городу, не менее важному с исторической точки зрения — Алеппо. Бои в городе Алеппо коснулись его исторической части, что привело к разрушению практически всего старого города, — говорит собеседник. — Оценка ущерба, которая была проведена после освобождения, говорит о том, что 30% старого города и значительная часть артефактов были в какой-то степени разрушены. Есть такие объекты, которые можно восстановить, есть те, которых не коснулись разрушения, но есть и такие, которые не поддаются реконструкции и реставрации. В целом, по оценкам специалистов, Алеппо можно восстановить, но некоторые объекты полностью или частично утрачены. Такие, как Великая мечеть Алеппо, башня которой упала во время боевых действий. Еще мы столкнулись с таким аспектом, как незаконные раскопки, которые происходят на исторических объектах, находящихся на территориях, не контролируемых правительством. Кроме того, столкнулись с таким явлением, как контрабанда древних артефактов за пределы Сирии и с подделкой артефактов. Также были взорваны храмы, принадлежащие меньшинствам (езидам)».

Особое внимание, подчеркивает Мунир Авад, стоит уделить вывозу артефактов за пределы Сирийской Арабской Республики.

«Хочу обратить внимание на то, что отсутствие пограничного контроля за все эти годы привело к свободному вывозу артефактов из Сирии. Это вызвало возмущение многих организаций, таких, как ЮНЕСКО, и они начали искать решение проблемы нелегальной продажи сирийских, иракских, ливийских и йеменских артефактов. DGAM сыграло большую роль в принятии решений касаемо многих исторических объектов, — подчеркивает он. — Наше сотрудничество с ЮНЕСКО прошло успешно, как и сотрудничество со многими другими структурами. Мы видим много позитивных моментов, так как нам удалось спасти и вывезти в безопасные места большое количество древних ценностей и артефактов».

1 Организация запрещена на территории РФ.