Потерянный американский спутник Zuma: а была ли авария?

Ситуация вокруг заказанного министерством обороны США сверхсекретного спутника USA-280, также известного под кодовым названием Zuma, запуск которого 8 января с космодрома Канаверал при помощи многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 осуществила компания Илона Маска SpaceX, становится все менее определенной.

Согласно сообщению информагентства Reuters, спутник не смог своевременно отделиться от второй ступени Falcon 9 и на запланированную орбиту не вышел. Разработчик Zuma, корпорация Northrop Grumman, отказывается от каких-либо комментариев, ссылаясь на соображения секретности, в SpaceX утверждают, что все ступени их ракеты-носителя отработали штатно, а в Пентагоне заявили, что спутник стоимостью больше миллиарда долларов уже снят с их баланса, причины же аварии будет расследовать специальная межведомственная комиссия.

Казалось бы, все ясно — и в то же время не ясно ничего.

Что-то пошло не так?

Как полагает ряд экспертов — видимо, исходя из кодового названия проекта Zuma, аналогичного названию известной компьютерной игры, — сверхсекретный и сверхдорогой USA-280 был первым из серии спутников-«чистильщиков», предназначенных для поиска, идентификации и уничтожения различных космических объектов с целью обеспечить военное доминирование США в околоземном пространстве.

Подобного рода аппараты, не несущие на себе ядерного оружия и других средств массового поражения, не запрещены международным Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года.

Аналогичные проекты, которые, к тому же, можно использовать для «инвентаризации» и расчистки «космического мусора», как известно, осуществляются также Россией и Китаем. Причем конкуренция в данной сфере с каждым годом становится все острее, а любые попытки наладить многостороннее сотрудничество — даже под флагом необходимости защитить нашу планету от «астероидной опасности» — пока не находят позитивного отклика в политических и военных «верхах».

Иными словами, здесь идет необъявленная технологическая гонка, аналогичная знаменитой «лунной гонке» 60-х годов, и в США явно намерены эту гонку если не выиграть, то и не проиграть. Вывод на орбиту спутника Zuma и его успешное функционирование, видимо, могли и должны были обеспечить некий существенный или даже решающий американский рывок на данном направлении.

Но — «что-то пошло не так». Что именно?

Версия первая: «спутник-фикция»

Одним из вариантов «слова 2017 года» стало слово «фейк» (fake), обозначающее любую подделку, фальшь, в особенности — применительно к новостям (fake news) и к информации вообще. Поэтому далеко не лишним представляется рассмотреть заявленную аварию со спутником Zuma на предмет ее возможной «фейковости».

Во-первых, принципы ведения бизнеса «по Илону Маску», в том числе — в космической сфере, вовсе не исключают возможности того, что проект Zuma — типичное «новое платье короля» из знаменитой сказки Андерсена. То есть бюджетные деньги (миллиард долларов) потрачен, ничего реально не сделано, а SpaceX просто помогла корпорации Northrop Grumman осуществить «операцию прикрытия» — так сказать, «все учтено могучим ураганом».

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Подобного рода варианты в американской «оборонке» — уже давно не новость и не редкость. Достаточно вспомнить эпопею с «универсальной авиаплатформой» пятого поколения F-35, «цена вопроса» которой (с участием все той же Northrop Grumman) перевалила за 1,3 трлн долл., историю с «плавучим стелс-позором» эсминцем DDG 1000 Zumvalt (без Northrop Grumman и здесь не обошлось) стоимостью по 4 млрд долл. за штуку, и много чего еще…

Версия вторая: «спутник-ниндзя»

Но в данном случае «коррупционный» вариант — хотя он и самый вероятный, и одновременно самый «вегетарианский» — все же далеко не единственный. Потенциально куда опаснее ситуация, если запуск действительно прошел в штатном режиме, Zuma выведен на околоземную орбиту с параметрами, далекими от официально заявленных, и «под аварийным флагом» перешел в некий «стелс-режим», который может стать «режимом ниндзя» или «режимом ассасина», то есть «убийцы-невидимки».

Еще в мае 2017 года в глобальном медиа-пространстве появились алармистские репортажи о российских «спутниках-убийцах» «Космос-2491», «Космос-2499» и «Космос-2504», запущенных в 2014–15 годах и якобы способных произвольно сближаться с выбранными в космосе целями, опознавать и поражать их.

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В вербальной ноте Постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (Вена) от 8 апреля 2014 года, направленной на имя Генерального секретаря ООН, «Космос-2491» охарактеризован как «космический объект, предназначенный для решения задач в интересах Министерства обороны Российской Федерации». Также известно, что «Космос-2491», «Космос-2499» и «Космос-2504» отделялись от разгонного блока уже после основного маневра, при перемещении на орбиту захоронения, что вполне мог «повторить» (или же сымитировать данный маневр) и Zuma.

В любом случае, нет смысла полностью «забывать» данную ситуацию, поскольку она, судя по всему, может иметь весьма значимое и неожиданное развитие.