Украинка потеряла руку из-за пожалевшего стиральную машину босса-поляка

Варшава, 10 января. Украинка лишилась руки из-за производственной травмы, полученной в польской прачечной, где она работала. Происшествие могло завершиться более благополучно, но хозяин прачечной не разрешил спасателям сломать стиральную машину, в барабане которой застряла рука пострадавшей.

По информации «Волынь 24», как и тысячи соотечественников, Алена Романенко приехала в Польшу, чтобы подзаработать. Она устроилась в прачечную.

«Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работает, то только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перекидывали с одной машины на другую», — рассказала она.

Романенко также добавила, что никакого инструктажа по работе со стиральными машинами хозяин прачечной не проводил.

15 декабря девушка обратила внимание, что на одной из простыней, отправленных в стирку, образовался узел — украинка попыталась извлечь простыню, но в этот момент ее руку затянуло в стиральную машину.

Медицинские работники прибыли на место происшествия спустя десять минут и собирались разрезать стиральную машину пилой, но их остановил хозяин прачечной, заявивший, что этого делать нельзя.

«Они хотели разрезать машину болгаркой, но владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать», — поделилилась обстоятельствами происшествия Романенко.

По словам украинки, ей пришлось около часа ждать, пока в прачечную наконец не прибыли мастера, которые разобрали стиральную машину.

Врачи были вынуждены ампутировать руку девушки по локоть. При этом руководство прачечной не оказало ей никакой поддержки. Более того, по словам Романенко, «они убрали нескольких свидетелей, уволив их с работы, а одну девочку выгнали и отправили на Украину, чтобы она не могла давать показания».

Отметим, на территории Польши работает множество трудовых мигрантов из Украины. Они регулярно сталкиваются с дискриминацией.

Например, на заводе компании Lindab украинским работникам выдали спецодежду особого цвета. На предприятии заявили, что цвет всего лишь показывает, что тот или иной работник не говорит по-польски, но европейские организации, борющиеся с неравноправием, все равно обратили внимание на эту ситуацию.