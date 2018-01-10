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Сирия сегодня: Минобороны РФ показало ударные беспилотники боевиков, обстановка в зонах деэскалации
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    Сирия сегодня: Минобороны РФ показало ударные беспилотники боевиков, обстановка в зонах деэскалации

    16:34  10 Января 2018  /обновлено: 16:34  10 Января 2018
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    Сирия сегодня: Минобороны РФ показало ударные беспилотники боевиков, обстановка в зонах деэскалации

    Сирия, 10 января. Сотрудники Министерства обороны России опубликовали фотографии ударных беспилотников, при помощи которых боевики атаковали авиабазу «Хмеймим». В военном ведомстве также рассказали о ситуации в зонах деэскалации. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Ударные дроны боевиков

    Военное ведомство России опубликовало снимки ударных беспилотников, которые боевики использовали для атаки российских военных баз «Хмеймим» и в Тартусе.

    Фотография демонстрирует три практически целых ударных дрона кустарного производства. Устройства были собраны из фанеры и досок, что снижает их радиолокационную заметность. Аппараты были обмотаны изоляционной лентой и зеленым полиэтиленом, из которого торчит проводка.

    Сирия сегодня: Минобороны РФ показало ударные беспилотники боевиков, обстановка в зонах деэскалации

    Напомним, в ночь на 6 января члены различных террористических организаций пытались атаковать российские военные объекты в Сирийской арабской республике. Они запустили ударные беспилотники из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб». Радикальные исламисты использовали тринадцать ударных БПЛА: десять в «Хмеймиме» и три в Тартусе. Семь из них были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Управление остальными БПЛА было перехвачено и благодаря этому удалось посадить дроны за пределами базы.

    В Минобороны заявили, что для нападения использовались технологии, которые есть только у развитых стран.

    Обстановка в зонах деэскалации

    За минувшие сутки в Сирии было зафиксировано четыре случая нарушения режима «тишины», сообщили российские представители комиссии по перемирию в САР.

    «Зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — три. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — четыре, Дамаск — три», — значится в сообщении Центра.

    Большая часть случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения различного калибра была установлена в районах, которые контролируются боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1».

    Сирия сегодня: Минобороны РФ показало ударные беспилотники боевиков, обстановка в зонах деэскалации

    Кроме того, в течение дня сотрудник Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Саламия (провинция Хама). Местное население получило 2,6 тонны продуктов питания, медицинская помощь была оказана 46 жителям.

    С начала года в Восточной Гуте погибло 85 человек

    Только за первую неделю 2018 года в Восточной Гуте во время боев погибло 85 мирных жителей и 183 человека получили ранения. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейна.

    «Согласно данным офиса ООН по правам человека, с 31 декабря как минимум 85 мирных жителей, включая 21 женщину и 30 детей, были убиты, и еще по крайней мере 183 человека получили ранения в Восточной Гуте, пригороде Дамаска», — говорится в документе.

    Восточная Гута

    При этом представитель ООН сообщает осудил рост насилия в Восточной Гуте, который он связал с эскалацией боевых действий со стороны вооруженных сил Дамаска и их союзников. Каких-либо реальных доказательств представленным словам приведено не было.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #минобороны #сирия #беспилотник #идлиб #восточная гута #фото #центр по примирению
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