Путин призвал сохранить и усовершенствовать систему ЕГЭ

Тверь, 10 января. Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) работает. Ее необходимо сохранить и усовершенствовать, заявил президент России Владимир Путин во время визита в Тверь.

Во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода Путин затронул вопрос ЕГЭ. Он отметил, что тут есть и плюсы, и минусы.

«Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, — заметил глава государства, — но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ».

Российский лидер отметил, что в России талантливых людей примерно одинаковое количество во всех населенных пунктах страны. Добраться в города, где есть университеты, и поступить в вуз — важные вопросы для них. Путин отметил, что «ЕГЭ уравнивает в этом смысле всех поступающих абитуриентов». Поэтому систему ЕГЭ следует сохранить.