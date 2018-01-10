Комитет Госдумы поддержал законопроект о признании физлиц СМИ-иноагентами
Москва, 10 января. Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи подержал проект закона о возможности признания в России физических лиц СМИ-иноагентами.
На заседании комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, по которому физические лица в России смогут становится СМИ-иноагентами.
Признанное иноагентом СМИ должно будет в течение месяца создать юридическое лицо. Распространение ими информации без соответствующей маркировки будет блокироваться.
«Под действие закона о СМИ-иногентах подпадут блогеры, получающие деньги от иностранных правительств, но не от частных лиц», — приводит слова зампредседателя Госдумы Петра Толстого РИА Новости.
Законопроект, который поддержал профильный комитет, является дополнением к принятому в конце осенней сессии Государственной думы закона о СМИ-иноагентах.