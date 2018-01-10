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Общество
«Аршавин включил дурочку»: модель Семенова рассказала о приставаниях хавбека и угрозах его жены
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    «Аршавин включил дурочку»: модель Семенова рассказала о приставаниях хавбека и угрозах его жены

    16:05  10 Января 2018  /обновлено: 16:05  10 Января 2018
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    «Аршавин включил дурочку»: модель Семенова рассказала о приставаниях хавбека и угрозах его жены

    Астана, 10 января. Модель Ольга Семенова из Казахстана написала письмо на Алису Аршавину, которая угрожала ей «отрезать пальцы и подложить наркотики» за то, что девушка обнималась с мужем Алисы.

    По словам Семеновой, футболиста Аршавина она видела один раз в жизни, причем около двух месяцев назад, и ни разу его не обняла.

    Девушка рассказала Федеральному агентству новостей, что где-то три месяца назад ей позвонил друг и сказал: «Аршавин бы хотел с тобой познакомиться, приезжай, поужинаем».

    «Аршавин включил дурочку»: модель Семенова рассказала о приставаниях хавбека и угрозах его жены

    Ольга ответила согласием, поскольку давно не видела своего знакомого и сообщила, что возьмет с собой подругу. Для дружеского ужина был выбран один из самых дорогих ресторанов в самом престижном ТРЦ Алма-Аты Esentai Mall.

    По словам девушки, при знакомстве она выбрала место у края стола, но Аршавин настоял, чтобы она села рядом с ним. В самом начале все было спокойно, потом со стороны футболиста начался флирт, и, как пояснила сама Алиса Аршавина позднее Ольге «ее муж был выпивший, поэтому и дал свой номер телефона».

    Потом полузащитник начал обнимать Ольгу, которой, по ее словам, было это неприятно, и она постоянно пыталась отодвинуть руки футболиста от своей груди. Посетители снимали все происходящее на видео, Аршавина это нисколько не волновало, он даже не пытался закрыться от камеры.

    После ужина футболисты захотели отправиться в клуб, и Ольга вызвалась их подбросить на автомобиле, однако в машине начались приставания со стороны футболистов. Девушкам это не понравилось, они высадили Аршавина с другом и уехали домой. С этого времени Ольга не видела и ни переписывалась с Аршавиным. Кроме того, по словам девушки, она не горела желанием больше встречаться когда-либо.

    «Аршавин включил дурочку»: модель Семенова рассказала о приставаниях хавбека и угрозах его жены

    Однако ночью 28 декабря видео, снятое три месяца назад, внезапно появилось в Сети. Как только ролик попал в Сеть, в адрес Ольги посыпались угрозы со стороны Алисы Аршавиной.

    «Когда я ее пыталась успокоить, я с ней общалась только уважительно, в положительной форме, вне зависимости от того, что она мне угрожала. Она не успокаивалась, тогда я решила написать Аршавину, так как он оставил мне свой личный номер телефона в тот вечер. Я ему написала, чтобы он ее успокоил, иначе я буду вынуждена обратиться в Генпрокуратуру. То есть я им дала шанс прекратить это все делать. Аршавин начал «включать дурочку». Он якобы не понял, откуда у меня его номер. Я ему ответила, что он сам его дал, на что он ответил, что якобы не помнит. Сначала я долго не верила, что 35-летняя женщина пишет такую ахинею, обзывает меня непристойными словами, а потом вдруг представляется с этого же аккаунта ФСБшником», — рассказала Семенова.

    «Аршавин включил дурочку»: модель Семенова рассказала о приставаниях хавбека и угрозах его жены

    Девушка отметила, что угрозы поступали вплоть до 31 декабря. В итоге Ольга собрала все доказательства, заверила их у нотариуса, посоветовалась с юристом и написала заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой защитить ее жизнь. В дальнейшем еще намерена обратиться и в суд, правда, пока не знает в какой — Казахстана или России.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #аршавин #казахстан #скандал #общество #семенова
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