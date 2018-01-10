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Путин рассказал о строительстве нового моста через Волгу
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    Путин рассказал о строительстве нового моста через Волгу

    15:44  10 Января 2018  /обновлено: 16:06  10 Января 2018
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    Путин рассказал о строительстве нового моста через Волгу

    Тверь, 10 января. Стоимость строительства нового моста через Волгу в Твери составит более 10 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. Такие данные глава государства привел во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

    По его словам, работа по возведению моста уже ведется. В апреле прошлого года президент дал поручение правительству и Минтрансу приступить к подготовке предложений по проектно-сметной документации. Ожидается, что эти предложения будут сформулированы в феврале.

    «Тогда будет понятно, сколько он стоит и сколько времени займет это строительство. Предварительно могу сказать, это будет стоить свыше 10 млрд рублей», — отметил Путин.

    Напомним, что на сегодняшний день в Твери действует пять мостов через Волгу, четверо из которых автомобильные (с выделенными линиями для трамваев), один — железнодорожный.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #тверь #мост
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