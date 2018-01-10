Путин рассказал о строительстве нового моста через Волгу

Тверь, 10 января. Стоимость строительства нового моста через Волгу в Твери составит более 10 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. Такие данные глава государства привел во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

По его словам, работа по возведению моста уже ведется. В апреле прошлого года президент дал поручение правительству и Минтрансу приступить к подготовке предложений по проектно-сметной документации. Ожидается, что эти предложения будут сформулированы в феврале.

«Тогда будет понятно, сколько он стоит и сколько времени займет это строительство. Предварительно могу сказать, это будет стоить свыше 10 млрд рублей», — отметил Путин.

Напомним, что на сегодняшний день в Твери действует пять мостов через Волгу, четверо из которых автомобильные (с выделенными линиями для трамваев), один — железнодорожный.