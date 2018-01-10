Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

Тверь, 10 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая 2018 года.

«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется, — сказал глава российского государства во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода. — У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем».

26 декабря Совет Федерации РФ одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на то, что минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом в ближайшие два года.