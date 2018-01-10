Путин заявил о позитивной динамике в экономике России
Москва, 10 января. Позитивная динамика экономики РФ сохраняется, дефицит бюджета меньше плановых показателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, 10 января посетивший Тверской вагоностроительный завод.
«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется — у нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета. То есть, экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется», — приводит заявление Путина ТАСС.
Российский лидер отметил, что в стране также продолжается рост золотовалютных резервов.
Напомним, в конце минувшего года, выступая на съезде партии «Единая Россия», Владимир Путин заявил, что внешние ограничения не позволили российской экономике показать рост выше мировой. В то же время президент РФ подчеркнул, что такая задача стоит, и она будет достигнута.
Путин также рассказал, что перед Россией стоит цель не только войти в пятерку ведущих мировых экономик, но и встать в один ряд с государствами, имеющими самые высокие показатели ВВП на душу населения.