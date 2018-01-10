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«Первой падет Украина»: эксперт рассказал о последствиях «свиного иска» ЕС к России
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    «Первой падет Украина»: эксперт рассказал о последствиях «свиного иска» ЕС к России

    15:41  10 Января 2018  /обновлено: 15:42  10 Января 2018
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    «Первой падет Украина»: эксперт рассказал о последствиях «свиного иска» ЕС к России

    Москва, 10 января. Иск Евросоюза к России, оспаривающий законность введения эмбарго на европейскую свинину, может сильно ударить по Украине, считает политолог Алексей Мухин.

    По его словам, если «свиной иск» будет принят и признан прецедентом, то следующим ответчиком в арбитражном суде может стать Украина, поскольку именно эта страна, как никто другой, запрещала российские товары.

    «Первой по прецедентному иску падет Украина. Она разгулялась по полной, запрещая российские товары. Потом одна за другой будут падать другие страны, которые присоединились к санкциям», — отметил Мухин в эфире радиостанции «Вести FM».

    Если же вся правоприменительная практика будет направлена только против России, несмотря на прецедентное право, то Москве есть смысл подумать о выходе из состава Всемирной торговой организации, считает эксперт.

    Напомним, что ранее Евросоюз подал иск против России, требуя выплачивать по 1,4 млрд евро ежегодно за запрет на импорт европейской свинины. Иск был передан в арбитражный суд через ВТО.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #иск #украина #ес #свинина
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