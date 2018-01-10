Путин: В России сохранится бесплатное высшее образование

Тверь, 10 января. Президент Российской Федерации Владимир Путина заверил, что в России сохранится бесплатное высшее образование.

«Нет, здесь (в системе высшего образования) принципиальных изменений не будет, — заявил глава государства на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода. — Платная часть она есть и будет существовать, но бесплатное образование, безусловно, сохранится».

27 декабря глава российского государства заявил, что в России необходимо провести модернизацию системы среднего профессионального образования. По словам Владимира Путина, российское образование должно выйти на ведущие позиции в мире.

Напомним, в октябре Путин указывал на то, что образовательным учреждениям при подготовке кадров для производства должны необходимо учитывать современные компетенции, в том числе в робототехнике.