Путин: Зарубежные покупатели российских вагонов могут рассчитывать на кредиты РФ

Тверь, 10 января. Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные покупатели российских вагонов могут рассчитывать на кредиты РФ. Об этом глава государства рассказал на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

По словам президента, Россия готова предоставить кредиты иностранным покупателям российских трамваев и вагонов.

«Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможности поставок подвижного состава - и трамваев, и вагонов - за границу. Мы готовы в случае, если такие контракты будут назревать, откредитовать ваших покупателей за границей», — сказал Путин.

Стоит отметить, что в 2009 году Владимир Путин посещал Тверской вагоностроительный завод, когда предприятие столкнулось с двукратным снижением заказов. Однако в результате принятых мер удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие.