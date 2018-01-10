Боевики ИГ атаковали позиции ССА в провинции Даръа

Даръа, 10 января. Боевики «Исламского государства»1 захватили у сирийской оппозиции три населенных пункта в провинции Даръа.

По сообщению военных источников накануне ночью боевики группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (связана с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство») предприняли внезапную атаку и сумели установить контроль сразу над тремя населенными пунктами в провинции Даръа.

Ранее Аль-Бакар, Харат Аль-Маджахид и Аль-Джубейлиа находились под контролем оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА). По данным источников в результате столкновений уничтожено не менее 30 «умеренных» боевиков. Отмечается, что сирийской оппозиции оказала огневую поддержку армия Израиля, произведя ракетный обстрел территории, это позволило «Свободной сирийской армии» организовать контрнаступление и отбить у игиловцев город Аль-Джубейлия. Сообщается об одном уничтоженном танке «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.