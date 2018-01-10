Разведка ЛНР засекла танки, гаубицы и минометы ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 10 января. Разведка Луганской народной республики выявила украинские танки, гаубицы и минометы вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Как стало известно, перемещение колонны автомобильной техники в составе трех тралов с загруженными на них танками было установлено в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Колонна двигалась в направлении населенного пункта Макарово.

Временные огневые позиции минометной батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ были вскрыты в районе населенного пункта Новозвановка на удалении двух километров от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, позиции гаубично-артиллерийской батареи были выявлены в районе населенного пункта Красный Пахарь в зоне ответственности 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает Луганский информационный центр.