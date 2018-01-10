Наблюдатель рассказал о сокамерниках Улюкаева в «Кремлевском централе»

Москва, 10 января. Двух сокамерников подселили к бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву в СИЗО «Кремлевский централ». Об этом во вторник рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, невзирая на просьбу Улюкаева о том, чтобы он был в камере один, «к нему после перевода из карантина подселили двух сокамерников».

Он отметил, что на данный момент неизвестно, «кто эти люди», передает РИА Новости.

Как отметила заместитель председателя ОНК столицы Ева Меркачева, никаких нареканий и жалоб на двух сокамерников у экс-министра нет.

«Кстати, оба моложе него. Но, судя по всему, никаких конфликтов нет», — уточнила она.

Меркачева также добавила, что Улюкаев «выглядит весьма грустно».

Напомним, Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за вымогательство взятки от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.

19 декабря 2017 года защита Улюкаева обжаловала приговор.