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Путин встретится со школьниками, победившими во всероссийском конкурсе сочинений
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    Путин встретится со школьниками, победившими во всероссийском конкурсе сочинений

    18:00  10 Января 2018
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    Путин встретится со школьниками, победившими во всероссийском конкурсе сочинений

    Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин встретится со школьниками, которые стали авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

    Встреча пройдет в четверг, 11 января. В ней примут участие 35 школьников, победивших во всероссийском конкурсе сочинений. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

    «11 января президент РФ Владимир Владимирович Путин встретится со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», — цитирует сообщение РИА Новости.

    Напомним, 1 сентября 2017 года, в День знаний, президент РФ Владимир Путин провел всероссийский открытый урок «Россия, устремленная в будущее». В рамках урока он предложил школьникам написать сочинение и рассказать, какой они представляют Россию на рубеже 2040 – 20150-х годов.

    Всего в конкурсе сочинений приняли участие почти два миллиона российских школьников. Жюри выбирала победителей в семи номинациях. Среди них – «Школа будущего», «Инновации в сфере образования», «Идеальный человек будущего», «Профессия будущего», «Выпуск новостей в 2040 году», «Один день из моей жизни в будущем» и другие. Учащимся предстояло не только оригинально и глубоко осветить тему, но сделать это грамотно и убедительно. Сочинения можно было отправить на конкурс до 30 ноября 2017 года.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #школьники #будущее
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