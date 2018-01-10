«Локомотив» заинтересован в полузащитнике пражской «Спарты»
Москва, 10 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Локомотив» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Спарты» Михала Сачека.
По словам источника, железнодорожники готовы заплатить порядка 2,5 млн евро за 21-летнего чеха, носящего капитанскую повязку молодежной сборной.
Самому игроку клуб готов предложить 4-летний контракт с окладом порядка 800 тыс. евро в год.
На счету Сачека 11 матчей и одна голевая передача в текущем сезоне.
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