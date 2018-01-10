Двигайтесь вверх, богатыри: Роман Носиков о двух фильмах и одном партсобрании

На экраны нашей страны вышел фильм «Движение вверх». Вышел и моментально рванул на себя всю кассу. На данный момент по кассовости «Вверх» уступает только «Последнему богатырю», но весьма и весьма вероятно, что скоро его догонит. И первый, и второй фильм окупились и со страшной силой приносят прибыль.

Но их объединяет не только это. Их объединяет странно-скептическое внимание со стороны «бдительных товарищей».

Так, в «Последнем богатыре» был замечен подрыв русского культурного кода, клевета на достижения белогорского режима, фальсификация фольклора, дискредитация русских богатырей-защитников и героизация оппозиционной нечисти.

«Движение вверх», согласно последним сводкам из проверенных источников, является клеветой на советский строй, пропагандой диссидентства, потребительства, фальсификацией истории.

Знаете, уважаемые читатели… С этим надо что-то срочно делать.

Пропесоченные

Для начала — про фильмы.

Оба фильма действительно достойны полученных от зрителей денег. Они качественно сделаны. В обоих случаях невооруженным глазом заметны вменяемые, логичные, связные сценарии (в кои-то веки!), музыка, актерская игра, понятная целевая аудитория и даже (внимание!) — совершенно понятная человеческая идея.

Не какой-то бред вроде того, что в Великой Отечественной вопреки Сталину победил паучок, а совершенно нормальная человеческая идея о том, что настоящие чудеса совершаются настоящими людьми, что добро и зло опознаются по отношению к людям, а не по перьям, а в реальной жизни всегда найдется место для чуда и подвига.

Фильмы очень русские, очень патриотичные, взяли кассу. Детская сказка. Спортивный подвиг. Вроде бы, надо радоваться.

Я бы еще понял, если бы плевки и шипение раздавались из другого, более привычного лагеря. Из того, где всегда боль и страдания в случае любого российского успеха.

Но нет.

Оба фильма фактически были вызваны на партсобрание, и там был полностью разобран их моральный облик — облик коварных разложенцев и агентов западной бездуховности.

Партсобрание, состоящее из всего сетевого спектра: от домохозяек до пламенных борцов за прибыль в офисном опенспейсе — поставило фильмам на вид.

«Последнему богатырю» — клевету на русского Добрыню, попытку морального разложения подрастающего поколения, симпатию к классовому врагу в виде Кощея (над златом чахнет, попытка государственного переворота, экстремизм) и Бабе-Яге (ведьма, людоед, воровка на доверии, оккультные услуги, проституция).

«Движению вверх» пришили антисоветчину, клевету на советских спортсменов (в реальной жизни Модестас Паулаускас не был никаким антисоветчиком и не собирался в бега), искажение исторических фактов, невнимание к деталям истории спорта. А также — паразитирование на советском прошлом. Что, в сочетании с антисоветчиной, смотрится дико, но симпатишно.

Кроме того, «Вверх» послужил почвой для заявлений в духе: снимают про советское потому, что советские спортсмены были народными, а современные — принадлежат спонсорам, вот про них и снимать-то и не хочется, не то что смотреть.

Удивительно то, что никто из критиков (или же мне такие не попались) не выдвинул главного обвинения. Я о нем скажу в конце с особым циничным удовольствием.

Как же на все это реагировать?

Зло одето как Добро

Во-первых, агентура Госдепа работает по русским богатырям уже достаточно давно. Никаким другим образом невозможно объяснить тот факт, что в древнерусских былинах «киевского цикла» богатыри то и дело устраивают дебоши, пьянки, дезертирства, погромы и даже пытаются увести друг у друга жен, как бывало в былинах «Добрыня в отъезде», «Илья и голь кабацкая» и так далее. Очевидно, переодетые гуслярами агенты Хиллари Клинтон растлевали русских детей, начиная с XIII века.

Дело растления детей продолжилось и в Советском Союзе, где в детском сказочном кинематографе и мультипликации мы то и дело встречаем богатырей-дураков (клевета на вооруженные силы и правоохранительные органы), царей-болванов (масонский заговор), порядочных царей (антисоветчина) и крайне симпатичную нечисть, которая помогает главным героям преодолеть все препятствия (декадентство и диссидентство).

Наиболее матерым рецидивистом на этой преступной ниве является народный артист РСФСР Георгий Францевич Милляр. Именно с его подачи началась реабилитация Яги в кинематографе — с фильма «Морозко» 1964 года. Впрочем, его фамилия при рождении — де Милье. Так что вполне может быть, что и шпион.

Хотя на самом деле динамика понятна. Баба-Яга и Кощей — это образы побежденного, уже безвредного зла. Зла, которое утратило свою актуальность и силу. Это старые дряхлые враги, которым можно уже и посочувствовать. Это зло-пенсионер, которое символизирует былое, старину. Они могут даже стать нашими помощниками в качестве ведающих истоки вещей — истоки Руси — то есть начало нас самих.

Это наши проводники в сказку. Они способны стать нашими союзниками в новой войне с тем Злом, которое еще не то что не побеждено, а может быть даже и неведомо. Зло, которое не узнано потому, что одето как Добро и говорит как Добро.

Мы хотим делать

Что хочется сказать по поводу критики «Движения вверх»? Критика в области поверхностного отношения к истории спорта — вполне оправдана. Действительно, не было тогда никакого еще женского баскетбола, не было бросков с повисанием на кольце и так далее. Все верно. Тут можно согласиться.

Однако, что касается всего остального — нет.

Безусловно, авторы фильма, когда создавали портрет потенциального перебежчика на Запад в лице литовца Паулаускаса, должны были изменить его фамилию. Но сам смысл введения этого персонажа мне предельно ясен.

Фильмы снимают не для того, чтобы еще раз вспомнить прошлое. Их снимают для того, чтобы принять какие-то важные решения в настоящем. Иначе искусство — это не более чем кладбище исторических событий с памятниками и датами.

Нас интересуют не трагедии прошлого, а что нам делать с самими собой, как можно разрешить мучающие нас сейчас моральные дилеммы и политические вопросы. И введение антисоветчика в баскетбольную команду сборной СССР позволило нам рассмотреть наши взаимоотношения с Прибалтикой. Как к ним относиться. Не тогда. А сейчас.

И ответ, данный в фильме тренером Гаранжиным, предельно ясен: не держать, не давить, не душить, не принуждать. Но предложить нечто большее. То, чего никто дать не может. Что-то такое, что можно получить только вместе с нами.

Идеальную Игру. Игру всей жизни. Товарищество. А настоящее товарищество — это когда товарищи позволяют друг другу сотворчество в своей судьбе. Когда люди позволяют друг другу создавать их самих — их судьбы, биографии и подвиги.

Вот почему мы так любим фильмы про советский спорт и про Великую войну. Потому что мы любим смысл. Мы хотим делать то же самое. В той же компании, если повезет. Делать то, что никто не может. Поэтому «Время первых», поэтому «Салют-7».

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Упрекать наших нынешних спортсменов в том, что они не наши, а спонсорские, — это все равно что про тех же баскетболистов 1972 года сказать, что они принадлежат не народу, а партии.

Мы хотим делать. Делать открытия, делать вещи, делать карьеры.

Делать спорт. Делать космос. Побеждать и освобождать. Находиться на вершине своих возможностей. Отдавать все. Отдавать так, как никто не может отдать. Чтобы достигнуть того, чего никто не может достичь.

Находиться на вершине. Быть первым. Двигаться вверх. Быть последней надеждой человечества.

И кстати, мы хотели бы таких спортивных чиновников, как киношный Моисеев в отличном исполнении Андрея Смолякова, — чтобы он вцепился международному судейству в глотку, как бульдог, и не отпускал, а не мямлил бы извинения на трибуне, как некоторые.

Возможности биографий

А знаете, что самое забавное и милое в том, что у нас так внезапно пошли эти фильмы?

Да, дело в конъюнктуре. Но конъюнктура задается базисом — производственными отношениями в обществе. Но и военные фильмы, и космос, и спорт — это все частные случаи производственной драмы.

Производственной. Не сырьевой. Не присваивающей.

У нас прямо под ногами растет другая страна. А красные с белыми все выясняют отношения. Это более всего похоже на драку в отцепленном вагоне.

Если мы не хотим оказаться в этой новой России чужаками, мифологическими персонажами типа тех же Бабы-Яги с Кощеем в каком-то заповеднике, в котором то либералы ходят в набег на патриотов, то патриоты — на либералов: отбирать бусы и кокошники, — то надо эту страну видеть. Хотеть ее видеть и знать. А не смотреть в одну точку — на крестик или пионерский значок — лишь бы только не видеть нового мира вокруг.

Мы вцепились в знаки и символы, потому что у нас долгое время вообще ничего, кроме них, не было. Нас так основательно обокрали, что нам оставались только символы и воспоминания. И мы были готовы за них загрызть.

И правильно были готовы. Но время изменилось. Возвращается История. Она уже вернулась. А вместе с ней возвращаются смыслы. Возможности поступков. Возможности биографий.

Не пропустите. Не доживайте. Живите. Не наблюдайте — участвуйте.

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Да, кстати. С глубочайшим удовлетворением в фильме «Движение вверх» я увидел конфликт двух концепций. Одна представлена тренером Гаранжиным, спортивным чиновником Моисеевым и баскетболистами — это концепция «драться, несмотря ни на что». Другая концепция: «не участвовать, чтобы не проиграть», — представлена в кино чиновником в исполнении (тоже великолепном) Марата Башарова.

Я человек не мстительный. Но удовольствие я получил. Надеюсь, и вы получите.

Обязательно посмотрите оба фильма.