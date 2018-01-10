Эксперт назвал возможных организаторов атаки на военные объекты РФ в Сирии

Анкара, 10 января. Атаки террористов на военные объекты РФ в Сирии направлены на срыв мирного урегулирования конфликта в САР. Об этом заявил директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam Хасан Октай.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 января российские военные в Сирии сорвали провокацию боевиков с применением беспилотников. Террористы попытались совершить атаку на российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ РФ в Тартусе при помощи 13 БПЛА. Десять ударных беспилотников атаковали авиабазу «Хмеймим», еще три пункт ВМФ РФ в городе Тартус. Позднее стало известно, что беспилотники террористов вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб», которая находится под контролем «умеренной оппозиции».

По мнению эксперта, за организацией провокации могли стоять террористы, проникшие в ряды «умеренной сирийской оппозиции», которые пытаются сорвать предстоящий Конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

«Чем ближе мы подходим к урегулированию сирийского кризиса, тем больше провокаций со стороны тех, кто недоволен итогами переговоров в Астане и предстоящим конгрессом по нацдиалогу Сирии в Сочи, и кто не хочет мира в Сирии, который обеспечивается Россией, Турцией и Ираном», — заявил Октай в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что подобные провокации могут повториться в ближайшее время, поэтому страны-гаранты перемирия в Сирии должны приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в САР. Октай подчеркнул, что Россия, Турция и Иран должны продолжать совместную работу для решения сирийского кризиса, невзирая на провокации, число которых может увеличиться.