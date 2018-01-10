Путин встретится с руководителями российских СМИ в преддверии Дня российской печати

Москва, 10 января. В четверг президент России Владимир Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ, сообщили в Кремле.

Встреча будет приурочена к Дню печати, который празднуется в РФ 13 января.

«В преддверии Дня российской печати президент РФ Владимир Владимирович Путин встретится с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств», — цитирует сообщение Кремля РИА Новости.

Отмечается, что встреча 11 января пройдет в редакции газеты «Комсомольская правда». На ней президент обсудит с представителями СМИ актуальные для отрасли вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что бы хотел услышать в новостях.

Владимир Путин. Биография.