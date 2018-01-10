Сирия: ВВС США провели очередную эвакуацию главарей ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, 10 января. Американские военные вертолеты вывезли группу боевиков «Исламского государства»1 из района Абу-Кемаля.

По данным местных источников вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, провели операцию по эвакуации группы боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

Местные жители рассказали, что не менее двух американских вертолетов приземлились и взяли на борт группу игиловцев, после чего улетели предположительно в северо-восточном направлении. Эвакуация происходила около города Гаранидж, ранее в этом районе происходили активные столкновения исламистов и проамериканских курдов SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.