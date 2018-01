Уходит небо из-под ног: из-за гипоксии американских пилотов США лишились 28 самолетов А-10

Авиабаза ВВС США «Дэвис-Монтен» (Davis-Monthan) была вынуждена временно вывести из эксплуатации 28 самолетов А-10 после того, как два пилота сообщили о проблемах с самочувствием во время полета.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «ВВС США вынуждены приостановить полеты штурмовиков А-10 из-за случаев гипоксии у пилотов» («Air Force grounded dozens of A-10s in November after hypoxia incidents»), опубликованной на портале Air Force News. Автор: Чарльзи Панзино (Charlsy Panzino)

27 ноября два пилота A-10 Thunderbolt II, находясь на авиабазе Аризоны, сообщили, что в воздухе они испытывали симптомы гипоксии, когда дефицит кислорода вызывает ухудшение концентрации и даже потерю сознания. В обоих случаях во время полета работала резервная система подачи кислорода А-10, а пилоты четко следовали процедуре безопасного приземления, сообщил пресс-секретарь аризонской авиабазы, капитан Джош Бенедетти. Об инцидентах впервые сообщила Aviation Week.

«Военно-воздушные силы серьезно относятся к этим инцидентам, для нас крайне важны безопасность и благополучие наших пилотов», — сообщил Бенедетти по электронной почте во вторник.

Это был уже третий случай за год, когда самолет ВВС США был внепланово выведен из эксплуатации из-за сообщений пилотов о проблемах с самочувствием.

В июне авиабаза «Люк» приостановила полеты истребителя F-35A Lightning II на 11 дней после пяти инцидентов с ухудшением самочувствия пилотов во время эксплуатации самолетов. В декабре на базе ВВС «Вэнса», штат Оклахома, были отменены тренировочные полеты на легких учебных самолетах Т-6А Texan по той же причине. В этом случае четыре пилота-инструктора и один пилот-ученик во время четырех различных полетов испытывали симптомы гипоксии.

В случае с «Дэвис-Монтен» один из самолетов A-10 использовал систему бортовой кислорододобывающей станции под обозначением OBOGS, а другой A-10 был оснащен жидкостной кислородной системой под обозначением LOX.

«Мы быстро решили проблему с самолетами, оснащенными LOX. Оказалось, неполадки были связаны с давлением в кабине и регулятором кислорода, — сказал Бенедетти, — эти проблемы были устранены немедленно».

В ту же неделю, когда произошли эти инциденты, третий пилот сообщил о проблеме с его A-10, но, по словам Бенедетти, он еще находился на земле, когда внезапно обнаружил неполадки.

Пилот выполнил предполетную контрольную проверку летательного аппарата и заметил, что система OBOGS работала неправильно, из-за чего он отменил взлет.

Было принято решение приостановить все полеты 28 штурмовиков A-10, оснащенных OBOGS примерно на неделю, чтобы специалисты могли полностью осмотреть систему и найти ошибки.

«Пока что нам еще не удалось определить первопричину», — сказал Бенедетти.

Тем не менее он добавил, что специалисты уже определили, как лучше поддерживать эффективность работы системы, очищая дренаж водоотделителя и связанные с ним трубопроводы сжатым воздухом. Это может помочь предотвратить коррозию, которая также была обнаружена в некоторых трубопроводах.

«Эта информация уже была отправлена другим подразделениям, чтобы они могли информировать пилотов, летающих на А-10 и принять соответствующие меры предосторожности», — сказал он.

Всего у «Дэвис-Монтен» есть 85 штурмовиков А-10, так что 57 самолетов все еще могут летать, а остальные 28 отправлены на обследование специалистам.