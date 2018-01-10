18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили рассказал СБУ о своих политических планах
ИноСМИ
Уходит небо из-под ног: из-за гипоксии американских пилотов США лишились 28 самолетов А-10
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уходит небо из-под ног: из-за гипоксии американских пилотов США лишились 28 самолетов А-10

    15:27  10 Января 2018
    205

    Уходит небо из-под ног: из-за гипоксии американских пилотов США лишились 28 самолетов А-10

    Авиабаза ВВС США «Дэвис-Монтен» (Davis-Monthan) была вынуждена временно вывести из эксплуатации 28 самолетов А-10 после того, как два пилота сообщили о проблемах с самочувствием во время полета.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «ВВС США вынуждены приостановить полеты штурмовиков А-10 из-за случаев гипоксии у пилотов» («Air Force grounded dozens of A-10s in November after hypoxia incidents»), опубликованной на портале Air Force News. Автор: Чарльзи Панзино (Charlsy Panzino)

    27 ноября два пилота A-10 Thunderbolt II, находясь на авиабазе Аризоны, сообщили, что в воздухе они испытывали симптомы гипоксии, когда дефицит кислорода вызывает ухудшение концентрации и даже потерю сознания. В обоих случаях во время полета работала резервная система подачи кислорода А-10, а пилоты четко следовали процедуре безопасного приземления, сообщил пресс-секретарь аризонской авиабазы, капитан Джош Бенедетти. Об инцидентах впервые сообщила Aviation Week.

    «Военно-воздушные силы серьезно относятся к этим инцидентам, для нас крайне важны безопасность и благополучие наших пилотов», — сообщил Бенедетти по электронной почте во вторник.

    Уходит небо из-под ног: из-за гипоксии американских пилотов США лишились 28 самолетов А-10

    Это был уже третий случай за год, когда самолет ВВС США был внепланово выведен из эксплуатации из-за сообщений пилотов о проблемах с самочувствием.

    В июне авиабаза «Люк» приостановила полеты истребителя F-35A Lightning II на 11 дней после пяти инцидентов с ухудшением самочувствия пилотов во время эксплуатации самолетов. В декабре на базе ВВС «Вэнса», штат Оклахома, были отменены тренировочные полеты на легких учебных самолетах Т-6А Texan по той же причине. В этом случае четыре пилота-инструктора и один пилот-ученик во время четырех различных полетов испытывали симптомы гипоксии.

    В случае с «Дэвис-Монтен» один из самолетов A-10 использовал систему бортовой кислорододобывающей станции под обозначением OBOGS, а другой A-10 был оснащен жидкостной кислородной системой под обозначением LOX.

    «Мы быстро решили проблему с самолетами, оснащенными LOX. Оказалось, неполадки были связаны с давлением в кабине и регулятором кислорода, — сказал Бенедетти, — эти проблемы были устранены немедленно».

    В ту же неделю, когда произошли эти инциденты, третий пилот сообщил о проблеме с его A-10, но, по словам Бенедетти, он еще находился на земле, когда внезапно обнаружил неполадки.

    Пилот выполнил предполетную контрольную проверку летательного аппарата и заметил, что система OBOGS работала неправильно, из-за чего он отменил взлет.

    Уходит небо из-под ног: из-за гипоксии американских пилотов США лишились 28 самолетов А-10

    Было принято решение приостановить все полеты 28 штурмовиков A-10, оснащенных OBOGS примерно на неделю, чтобы специалисты могли полностью осмотреть систему и найти ошибки.

    «Пока что нам еще не удалось определить первопричину», — сказал Бенедетти.

    Тем не менее он добавил, что специалисты уже определили, как лучше поддерживать эффективность работы системы, очищая дренаж водоотделителя и связанные с ним трубопроводы сжатым воздухом. Это может помочь предотвратить коррозию, которая также была обнаружена в некоторых трубопроводах.

    «Эта информация уже была отправлена другим подразделениям, чтобы они могли информировать пилотов, летающих на А-10 и принять соответствующие меры предосторожности», — сказал он.

    Всего у «Дэвис-Монтен» есть 85 штурмовиков А-10, так что 57 самолетов все еще могут летать, а остальные 28 отправлены на обследование специалистам.

    «Мы возобновили полеты почти всех самолетов с системами LOX и OBOGS менее чем через неделю, и с тех пор никаких инцидентов не было», — уверил Бенедетти.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #a-10
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 55
      Читать
      16:22
      Сегодня

      Хакеры узнали цели Макларена в кампании против России
      15:44
      Сегодня

      Путин рассказал о строительстве нового моста через Волгу
      15:37
      Сегодня

      Путин: В России сохранится бесплатное высшее образование
      13:03
      Сегодня

      Володин нашел «похитителя» карточек для голосования ЛДПР
      12:42
      Сегодня

      Митингующие заблокировали границу Польши и Украины

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 55

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6021

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6240

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11367

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11184
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14   10 Января 2018
      55
      Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

      Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

      15:41   10 Января 2018
      158
      Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

      Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

      15:24   10 Января 2018
      193
      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      14:46   10 Января 2018
      2512