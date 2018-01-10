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В британской школе педагогам запретили называть учениц девочками
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    В британской школе педагогам запретили называть учениц девочками

    15:04  10 Января 2018
    143

    В британской школе педагогам запретили называть учениц девочками

    Лондон, 10 января. В грамматической школе для девочек в британском городе Олтрингем педагогам запретили называть учениц девочками. Соответствующее предписание выпустило руководство учебного заведения.

    Подопечных учителям разрешено называть только словом «студент», чтобы не задеть чувств трансгендеров и тех учениц, которые пока не решили вопрос со своей половой принадлежностью, пишет «Свободная пресса».

    Нововведение вызвало непонимание даже у тех родителей, которые считают необходимым уважать людей, не определившихся со своей гендерной принадлежностью. Они задались вопросом, почему педагоги не могут называть девочками тех учениц, которые относят себя к женскому полу. Кроме того, некоторые британцы отметили, что считают недопустимым менять язык, несмотря на уважительное отношение к людям с нетрадиционными взглядами.

    Напомним, в мае одна из лучших частных школ Великобритании разрешила носить юбки мальчикам, которые испытывают проблемы с гендерной самоидентификацией.

    Автор: Алексей Громов
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    #великобритания #школа #ученицы
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