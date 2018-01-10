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Сирия новости 10 января 19.30: «Нусра» потеряла крупнейшие оплоты в Хаме, Дамаск вновь под огнем боевиков
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    Сирия новости 10 января 19.30: «Нусра» потеряла крупнейшие оплоты в Хаме, Дамаск вновь под огнем боевиков

    19:30  10 Января 2018
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    «Нусра» потеряла крупнейшие оплоты в Хаме

    Сирия, 10 января. «Джебхат Ан-Нусра»***1 потеряла два крупнейших бастиона в провинции Хама. Боевики из Восточной Гуты продолжают вести огонь по мирным районам Дамаска. Армия САР при поддержке ВКС РФ развивает наступление в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по военным объектам «Ан-Нусры» в Восточной Гуте Дамаска; освободили населенные пункты Умм Мияль и Умм Сухейридж к северо-востоку от Хамы.

    «Исламское государство»1: организовало взрыв в провинции Дияла в Ираке; потеряло командный пункт под ударами иракских ВВС на севере Диялы.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла пригород Дамаска Дахият Аль-Асад; заявляет об артобстрелах САА к северу от Хомса; утратила населенные пункты Бийа Сагира, Аль-Адилия, Умм Ат-Тамах, Расм Аль-Хашуф в юго-восточной части Идлиба; утверждает, что САА понесла потери в ходе боев в Идлибе.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационный портал Damascus Now сообщает о продолжающихся столкновениях между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции на территории оазиса Восточная Гута. Сирийская арабская армия (САА) выпустила несколько ракетных снарядов по укрепленным районам и путям поставок исламистов недалеко от населенного пункта Ирбин. Поддержку САА оказывают военные вертолеты сирийских ВВС, передает Telegram-канал (NRVR11).

    Оппозиционный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq) утверждает, что после недавних боев между силами САР и радикалами антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам»***** у деревни Зарикия пропали лейтенант палестинских проасадовских отрядов, а также студент одного из университетов города Алеппо. Twitter-канал заявляет о том, что пропавшие были убиты в ходе противостояния, однако официальные новостные порталы пока не подтверждали данные сведения.

    Между тем боевики не прекращают обстреливать Дамаск. Исламисты ударили по мирным кварталам пригорода столицы Дахият Аль-Асад. На данный момент никакой информации о возможных пострадавших среди мирных граждан пока не поступало.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Ливанское новостное агентство Al Masdar News сообщило о другой возможной версии причины взрыва, произошедшего в населенном пункте Салнафа на территории хранилища с боеприпасами армии Башара Асада. Ранее поступала информация о том, что к взрыву привела техническая неисправность, однако военные источники AMN заявляют, что инцидент произошел в результате падения взрывчатого вещества с борта боевого беспилотника неизвестных исламистов. Кроме того, некоторые местные активисты заявляют о том, что снаряд был сброшен израильским самолетом. Напомним, в результате взрыва погибли трое солдат САА. Подробности о виновниках случившегося пока уточняются.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Подконтрольный вооруженной оппозиции телеканал Halab Today TV сообщает, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по позициям боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которой стоит «Джебхат Ан-Нусра». Удары правительственных сил якобы пришлись по укрепрайонам исламистов в окрестностях населенного пункта Таль-Бисса на севере региона. Тем не менее данная информация не подтверждается правительственными источниками. Основные военные действия армия САР в настоящий момент ведет на юго-востоке провинции Идлиб. Напомним, в северной части Хомса действует режим прекращения огня, однако на исламистов «Ан-Нусры» перемирие не распространяется.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В провинции Идлиб продолжается широкомасштабное наступление правительственной армии и ополченцев-шиитов в рамках освободительной кампании САА. По сведениям агентства новостей Damascus Now, сирийские войска при поддержке российских военных самолетов продвинулись в сторону военного аэропорта «Абу Духур», взяв под свой контроль населенные пункты Бийа Сагира, Аль-Адилия, Умм Ат-Тамах, Расм Аль-Хашуф. Об этом также сообщает военный источник в сети Telegram (daraa_now).

    В свою очередь, оппозиционные интернет-порталы продолжают публиковать сообщения о потерях, которые якобы несут силы Башара Асада. Так, Twitter-канал (QalaatAlMudiq) утверждает, что автомобиль САА, подбитый ракетными снарядами исламистов «Ан-Нусры», сгорел во время столкновений в районе населенного пункта Абу Рувейль. Официальные СМИ не подтверждают данные сведения.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На севере Хамы разворачиваются бои между частями САА и радикалами вооруженной оппозиции. Как передает информационный портал Damascus Now, правительственные войска освободили населенный пункт Ум Мияль. Согласно информации, опубликованной военным источником в Twitter (C_Military1), военнослужащие САА также заняли деревню Умм Сухейридж. Потеряв контроль над городами Умм Мияль и Рахаджан, боевики «Тахрир Аш-Шам» утратили два крупнейших своих оплота в Центральной Сирии. Предполагается, что заняв ключевые бастионы «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, часть сирийских подразделений направиться в Идлиб, для того чтобы принять участие в штурме авиабазы «Абу Духур».

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Очередной взрыв произошел в провинции Дияла. Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что бомба была установлена на обочине дороги в населенном пункте Мукдадия. Один человек из числа местных жителей получил серьезные ранения. Взрывное устройство было активировано в тот момент, когда по шоссе проезжал грузовик. Между тем на севере Диялы продолжаются поиски «спящих ячеек» «Исламского государства», ответственных за практически ежедневные теракты. Один из командиров армии Ирака сообщил, что в деревне Хави Аль-Азим был уничтожен командный пункт ИГИЛовцев. Напомним, правительственные войска действуют при поддержке иракских военных самолетов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    Сирия новости 10 января 19.30: «Нусра» потеряла крупнейшие оплоты в Хаме, Дамаск вновь под огнем боевиков
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