Сирия, 10 января. «Джебхат Ан-Нусра»***1 потеряла два крупнейших бастиона в провинции Хама. Боевики из Восточной Гуты продолжают вести огонь по мирным районам Дамаска. Армия САР при поддержке ВКС РФ развивает наступление в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по военным объектам «Ан-Нусры» в Восточной Гуте Дамаска; освободили населенные пункты Умм Мияль и Умм Сухейридж к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в провинции Дияла в Ираке; потеряло командный пункт под ударами иракских ВВС на севере Диялы.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла пригород Дамаска Дахият Аль-Асад; заявляет об артобстрелах САА к северу от Хомса; утратила населенные пункты Бийа Сагира, Аль-Адилия, Умм Ат-Тамах, Расм Аль-Хашуф в юго-восточной части Идлиба; утверждает, что САА понесла потери в ходе боев в Идлибе.

Провинция Дамаск

Информационный портал Damascus Now сообщает о продолжающихся столкновениях между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции на территории оазиса Восточная Гута. Сирийская арабская армия (САА) выпустила несколько ракетных снарядов по укрепленным районам и путям поставок исламистов недалеко от населенного пункта Ирбин. Поддержку САА оказывают военные вертолеты сирийских ВВС, передает Telegram-канал (NRVR11).

Оппозиционный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq) утверждает, что после недавних боев между силами САР и радикалами антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам»***** у деревни Зарикия пропали лейтенант палестинских проасадовских отрядов, а также студент одного из университетов города Алеппо. Twitter-канал заявляет о том, что пропавшие были убиты в ходе противостояния, однако официальные новостные порталы пока не подтверждали данные сведения.

Между тем боевики не прекращают обстреливать Дамаск. Исламисты ударили по мирным кварталам пригорода столицы Дахият Аль-Асад. На данный момент никакой информации о возможных пострадавших среди мирных граждан пока не поступало.

Провинция Латакия

Ливанское новостное агентство Al Masdar News сообщило о другой возможной версии причины взрыва, произошедшего в населенном пункте Салнафа на территории хранилища с боеприпасами армии Башара Асада. Ранее поступала информация о том, что к взрыву привела техническая неисправность, однако военные источники AMN заявляют, что инцидент произошел в результате падения взрывчатого вещества с борта боевого беспилотника неизвестных исламистов. Кроме того, некоторые местные активисты заявляют о том, что снаряд был сброшен израильским самолетом. Напомним, в результате взрыва погибли трое солдат САА. Подробности о виновниках случившегося пока уточняются.

Провинция Хомс

Подконтрольный вооруженной оппозиции телеканал Halab Today TV сообщает, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по позициям боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которой стоит «Джебхат Ан-Нусра». Удары правительственных сил якобы пришлись по укрепрайонам исламистов в окрестностях населенного пункта Таль-Бисса на севере региона. Тем не менее данная информация не подтверждается правительственными источниками. Основные военные действия армия САР в настоящий момент ведет на юго-востоке провинции Идлиб. Напомним, в северной части Хомса действует режим прекращения огня, однако на исламистов «Ан-Нусры» перемирие не распространяется.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается широкомасштабное наступление правительственной армии и ополченцев-шиитов в рамках освободительной кампании САА. По сведениям агентства новостей Damascus Now, сирийские войска при поддержке российских военных самолетов продвинулись в сторону военного аэропорта «Абу Духур», взяв под свой контроль населенные пункты Бийа Сагира, Аль-Адилия, Умм Ат-Тамах, Расм Аль-Хашуф. Об этом также сообщает военный источник в сети Telegram (daraa_now).

В свою очередь, оппозиционные интернет-порталы продолжают публиковать сообщения о потерях, которые якобы несут силы Башара Асада. Так, Twitter-канал (QalaatAlMudiq) утверждает, что автомобиль САА, подбитый ракетными снарядами исламистов «Ан-Нусры», сгорел во время столкновений в районе населенного пункта Абу Рувейль. Официальные СМИ не подтверждают данные сведения.

Провинция Хама

На севере Хамы разворачиваются бои между частями САА и радикалами вооруженной оппозиции. Как передает информационный портал Damascus Now, правительственные войска освободили населенный пункт Ум Мияль. Согласно информации, опубликованной военным источником в Twitter (C_Military1), военнослужащие САА также заняли деревню Умм Сухейридж. Потеряв контроль над городами Умм Мияль и Рахаджан, боевики «Тахрир Аш-Шам» утратили два крупнейших своих оплота в Центральной Сирии. Предполагается, что заняв ключевые бастионы «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, часть сирийских подразделений направиться в Идлиб, для того чтобы принять участие в штурме авиабазы «Абу Духур».

Ирак

Очередной взрыв произошел в провинции Дияла. Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что бомба была установлена на обочине дороги в населенном пункте Мукдадия. Один человек из числа местных жителей получил серьезные ранения. Взрывное устройство было активировано в тот момент, когда по шоссе проезжал грузовик. Между тем на севере Диялы продолжаются поиски «спящих ячеек» «Исламского государства», ответственных за практически ежедневные теракты. Один из командиров армии Ирака сообщил, что в деревне Хави Аль-Азим был уничтожен командный пункт ИГИЛовцев. Напомним, правительственные войска действуют при поддержке иракских военных самолетов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)