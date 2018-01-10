Появились новые версии причин взрыва на складе боеприпасов в Латакии

Латакия, 10 января. Склад боеприпасов сирийской армии в Латакии мог атаковать дрон боевиков.

Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что некоторые источники заявляют о причастности беспилотного летательного аппарата боевиков к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Салнафа провинции Латакия. По этой версии ударный дрон исламистов произвел атаку на правительственный склад около 10:30 по времени Дамаска.

Ранее озвучивалась версия, что авиационный удар по военному объекту нанес самолет израильских ВВС. На настоящий момент ни одна из версий не получила официального подтверждения. Сообщается о том, что взрыв произошел по техническим причинам.

Отмечается, что в результате взрыва три человека погибли, не менее пяти военнослужащих получили ранения.