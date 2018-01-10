МИД России поддержал переговоры между Южной Кореей и КНДР

Москва, 10 января. Российская сторона приветствует прямые переговоры между Южной и Северной Кореями, которые прошли 9 января. Об этом сообщили в среду представители министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Выражаем надежду, что их реализация послужит деэскалации напряженности на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом субрегионе. Рассчитываем, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога», — подчеркнули российские дипломаты.

В МИД РФ также напомнили о разработанной Москвой и Пекином «дорожной карте» комплексного урегулирования конфликта на Корейском полуострове.

«Приглашаем все вовлеченные государства подключиться к работе по практической реализации указанного документа», — добавила пресс-служба.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.