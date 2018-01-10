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Выборы-2018: ЦИК и Минобороны проведут обучение для воинских частей
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    Выборы-2018: ЦИК и Минобороны проведут обучение для воинских частей

    15:12  10 Января 2018  /обновлено: 15:13  10 Января 2018
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    Выборы-2018: ЦИК и Минобороны проведут обучение для воинских частей

    Москва, 10 января. Центральная избирательная комиссия и министерство обороны России проведут обучение по подготовке президентских выборов для руководителей или представителей органов военного управления, а также командиров воинских частей, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

    Пресс-службе Центризбиркома представила план работы перед выборами-2018. В январе ЦИК совместно с Минобороны страны проведут подготовку военнослужащих перед выборами-2018.

    «Организация и проведение совместно с Минобороны России обучающего мероприятия по вопросам подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации для руководителей или представителей органов военного управления, командиров воинских частей и (или) иных лиц из числа военнослужащих, ответственных за организацию голосования военнослужащих, членов их семей и других избирателей, проживающих на территории расположения воинских частей за пределами территории РФ», — говорится в документе.

    Выборы-2018: ЦИК и Минобороны проведут обучение для воинских частей

    Начиная с января, Центризбирком будет готовить методические материалы для обучения наблюдателей на президентских выборах в марте этого года. В феврале будет организовано дистанционное обучение представителей избирательных комиссий в субъектах страны.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #минобороны #цик #военные #выборы-2018 #подготовка #обучение
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